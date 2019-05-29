Д. Грибаускайте считает преждевременными дискуссии о возможности возглавить совет ЕС

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Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что дискуссии по ее возможностям возглавить совет, объединяющий лидеров стран Евросоюза, являются преждевременными, поскольку сейчас о распределении европейских постов после выборов ведут переговоры представители партий.

«На вопросы, «если бы», «если бы не»… Бессмысленно отвечать. Я беспартийная, прежде всего, это самое важное мое качество. Сейчас дискуссии идут между партиями, а не с другими личностями», – сказала во вторник Д. Грибаускайте в ответ на вопрос корреспондента литовского телеканала LRT в Брюсселе о том, согласилась ли бы она возглавить Совет ЕС, если бы такое предложение поступило.

Президент, чей срок полномочий завершается в июле, упоминается дипломатами и политиками в качестве одного из претендентов на эту должность.

Ее беспартийность может стать препятствием, если европейские партии будут стараться назначить собственных кандидатов, однако, если они не договорятся, то беспартийный кандидат может стать единственным компромиссом.

Председателя Совета ЕС назначают сами лидеры стран ЕС.

Д. Грибаускайте в Европе видят как право-центристского политика, хотя она и не принадлежит объединяющих правых Европейской народной партии.

На переговорах после завершившихся на минувшей неделе выборов в Европарламент также решается, кто станет главами Еврокомиссии, Европейского Центробанка, главным координатором внешней политики ЕС.

На дискуссиях оценивают различные критерии, такие, как качества кандидатов, страна происхождения, пол и другие факторы.

Повлиять может и то, какие фракции сформируют большинство в Европарламенте.

BNS

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