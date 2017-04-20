Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что Трёхстороннее соглашение – правительства, работодателей и профсоюзов – по повышению зарплат – хорошее, но неосуществимое намерение, поскольку государство не может заставить частные предприятия его соблюдать.
“В принципе намерение хорошее (…), но наши зарплаты всё ещё самые низкие в регионе. (…) Разве возможно заставить частный бизнес соглашениями и красивыми заявлениями осуществить рост зарплат – нет. Нет никаких инструментов для реализации такого соглашения”, – отметила в четверг журналистам в Вильнюсе глава государства.
Некоторые члены фракции Союза крестьян и “зелёных” Литвы в четверг заявили, что если не удастся подписать соглашение об увеличении зарплат и по другим добровольным социальным обязательствам, новый Трудовой кодекс может не получить поддержки в парламенте.
Глава государства считает, что все механизмы защиты работников должны найти своё отражение в новом КЗоТ, а достигнутые в Трёхстороннем совете соглашения весьма значимы.
Правительство в среду одобрило согласованный на Трёхстороннем совете КЗоТ и представит документ на обсуждение Сейму.
Метки: Даля Грибаускайте, Литва
В том то и беда,что механизм защиты работников не отвечает требованиям,а пример подаёт сам СЕЙМ:если руководство беззастенчиво раздувает себе оклады,то предприниматели берут пример с СЕЙМа-им можно,а нам что-нельзя?Хоть какие законы в Литве выполняются?Сама президент их грубо нарушает.Как бы все не возмущались,закон должен быть выполнен.Неуважение закона опасно для республики.