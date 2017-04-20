Д.Грибаускайте: соглашение Трёхстороннего совета по зарплатам – неосуществимо

Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что Трёхстороннее соглашение – правительства, работодателей и профсоюзов – по повышению зарплат – хорошее, но неосуществимое намерение, поскольку государство не может заставить частные предприятия его соблюдать.

“В принципе намерение хорошее (…), но наши зарплаты всё ещё самые низкие в регионе. (…) Разве возможно заставить частный бизнес соглашениями и красивыми заявлениями осуществить рост зарплат – нет. Нет никаких инструментов для реализации такого соглашения”, – отметила в четверг журналистам в Вильнюсе глава государства.

Некоторые члены фракции Союза крестьян и “зелёных” Литвы в четверг заявили, что если не удастся подписать соглашение об увеличении зарплат и по другим добровольным социальным обязательствам, новый Трудовой кодекс может не получить поддержки в парламенте.

Глава государства считает, что все механизмы защиты работников должны найти своё отражение в новом КЗоТ, а достигнутые в Трёхстороннем совете соглашения весьма значимы.

Правительство в среду одобрило согласованный на Трёхстороннем совете КЗоТ и представит документ на обсуждение Сейму.

BNS

Метки: Даля Грибаускайте, Литва