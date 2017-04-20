  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.04.20 Текущий номер: N15 (1155) 13 апреля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Д.Грибаускайте: соглашение Трёхстороннего совета по зарплатам – неосуществимо

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 20, 14:22   |   1 комментарий

Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что Трёхстороннее соглашение – правительства, работодателей и профсоюзов – по повышению зарплат – хорошее, но неосуществимое намерение, поскольку государство не может заставить частные предприятия его соблюдать.

“В принципе намерение хорошее (…), но наши зарплаты всё ещё самые низкие в регионе. (…) Разве возможно заставить частный бизнес соглашениями и красивыми заявлениями осуществить рост зарплат – нет. Нет никаких инструментов для реализации такого соглашения”, – отметила в четверг журналистам в Вильнюсе глава государства.

Некоторые члены фракции Союза крестьян и “зелёных” Литвы в четверг заявили, что если не удастся подписать соглашение об увеличении зарплат и по другим добровольным социальным обязательствам, новый Трудовой кодекс может не получить поддержки в парламенте.

Глава государства считает, что все механизмы защиты работников должны найти своё отражение в новом КЗоТ, а достигнутые в Трёхстороннем совете соглашения весьма значимы.

Правительство в среду одобрило согласованный на Трёхстороннем совете КЗоТ и представит документ на обсуждение Сейму.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 04 20 at 20:05

    В том то и беда,что механизм защиты работников не отвечает требованиям,а пример подаёт сам СЕЙМ:если руководство беззастенчиво раздувает себе оклады,то предприниматели берут пример с СЕЙМа-им можно,а нам что-нельзя?Хоть какие законы в Литве выполняются?Сама президент их грубо нарушает.Как бы все не возмущались,закон должен быть выполнен.Неуважение закона опасно для республики.






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿