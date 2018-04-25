Д.Грибаускайте совершит визит в Ватикан и Италию

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте совершит официальный визит в Рим, где 28 марта в Ватикане состоится ее встреча с Папой Римским Франциском, Государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином и Председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти Казеллати, а 29 марта – с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой. Глава страны также примет участие в церемонии открытия нового здания посольства Литвы в Италии.

Даля Грибаускайте передаст благодарность Папе Римскому за его визит в Литву, который стал особым подарком для нашей страны по случаю столетия восстановления государственности, за его внимание к истории народа и необыкновенное объединяющее чувство, которое в те сентябрьские дни испытали жители Литвы.

Президенты Литвы и Италии планируют обсудить важные для обеих стран и Европы вопросы будущего ЕС, Брексита, укрепления обороны и развития двустороннего сотрудничества. Глава Италии посетил нашу страну с государственным визитом 6 июля 2018 года и поздравил Литву со столетием восстановления государственности.

Италия вносит вклад в обеспечение безопасности Балтийских стран: она дважды осуществляла миссию по патрулированию воздушного пространства государств Балтии, ее военнослужащие входят в состав дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО. Интенсивно развивается экономическое сотрудничество: Италия занимает 8-е место среди торговых партнеров Литвы.

В четверг, 28 марта, во второй половине дня президент Литвы примет участие в церемонии открытия нового посольства Литвы в Риме. Спустя многие десятилетия, после того как Литва лишилась знаменитого здания Villa Lituania, у нашего государства снова появилось посольство в столице Италии. После встреч на самом высоком уровне и благодаря усилиям дипломатов в 2013 году было подписано соглашение между Литвой и Италией, согласно которому Италия сроком на 99 лет предоставила помещение для посольства Литвы в Риме за символический один евро.

Пресс-служба президента