Д. Грибаускайте в Любляне примет участие в саммите Инициативы трех морей

🔊 Воспроизвести

Президент Литвы Даля Грибаускайте в среду отправляется в столицу Словении Любляну для участия в саммите Инициативы трех морей.

«Эта встреча важна, поскольку к этой инициативе присоединились целых 12 стран Евросоюза. Ее цель – объединить регионы Адриатического, Балтийского и Черного морей. Этот региональный проект охватывает самые необходимые проекты в сферах энергетики, транспорта, цифровых технологий», – сказала в интервью радиостанции LRT президент.

Она акцентировала, что для Литвы важно участие в этой инициативе для дальнейшего обеспечения энергетической самостоятельности.

«В рамках этой инициативы подготовлены целых 48 проектов. Все 12 государств пытаются получить финансовую помощь, как от ЕС, так и из других источников», – добавила Д. Грибаускайте.

По ее словам, Литва стремится получить финансирование синхронизации линий электропередачи с европейскими сетями. Также для проекта газопровода между Литвой и Польшей, для Rail Baltica, Via Baltica, для смычки Via Carpatia, для создания общей цифровой платформы.

Во встрече в Любляне также примут участие руководители Еврокомиссии, секретарь по энергетике США Рик Перри.

Инициатива трех морей объединяет Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Австрию, Словению, Хорватию, Румынию и Болгарию. Ее целью является более тесное сотрудничество в создании и развитии инфраструктурных проектах во всех этих государствах.

BNS