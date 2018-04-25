Д. Грибаускайте: вопросы о женщинах в правительстве Литвы в Давосе будут не из приятных

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Литовский президент Даля Грибаускайте, которая на Всемирном экономическом форуме в Давосе примет участие в дискуссиях о лидерстве женщин, говорит, что вопросы об оставшемся без женщин правительстве Литвы будут не из приятных.

«Мы получаем запросы, это уже навлекает критику, и ясно, что для меня это будет не самый приятный вопрос, если мне нужно будет на него отвечать», — сказала президент радио LRT в среду.

Она напомнила, что раньше на высокие посты в государстве удавалось найти компетентных женщин.

«Мы видим, что лидерство женщин в 2018 году несколько уменьшилось. Общая мировая тенденция, к сожалению, и у нас начинает отображаться так же явно, и мы видим, что у нас в правительстве осталось одно свободное место. Даже если оно и будет занято женщиной, совершенно ясно, что Литва среди стран Евросоюза (ЕС) уже выглядит хуже всех, у нее практически нет женщин в правительстве», — сказала Д. Грибаускайте.

По словам президента, сложившаяся ситуация — это ответственность правящего большинства и премьера.

После того, как работавших в правительстве Саулюса Сквярнялиса женщин — министров образования, юстиции и культуры заменили мужчинами, сейчас мужчины возглавляют 13 из 14 министерств, а кандидат на вакантный пост министра экологии пока не ясен.

BNS