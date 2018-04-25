Д. Грибаускайте: ВТО требуются реформы

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Литва поддерживает реформу Всемирной организации торговли (ВТО) и стремление Евросоюза существенно обновить правила этой организации, заявила литовский президент Даля Грибаускайте. Она также отметила, что вызовы международной торговли может преодолеть только сильная и современная организация.

«Нынешнее напряжение в системе мировой торговли требует оперативной реакции, сильной организации с правилами, соответствующими прогрессивной экономике и политической реальности, которые члены организации не смогут не соблюдать», – сообщила администрация президента.

Во вторник Д. Грибаускайте встретилась в Вильнюсе с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу. По словам президента, ВТО должна защищать от нечестной конкуренции, двоякой ценовой политики, которую применяет в энергетике в отношении литовских производителей Россия.

Роберту Азеведу- бразильский дипломат и нынешний генеральный директор Всемирной торговой организацию Он вступил в должность 1 сентября 2013.

Всемирная торговая организация — международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Правила ВТО регулируют торгово-экономические вопросы.

Визит главы ВТО в Литву является первым за период членства страны в этой организации.

Литва стала членом ВТО в 2001 году, в организацию входят 164 государства.

BNS