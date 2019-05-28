Д. Грибаускайте выступит с последним годовым сообщением 11 июня

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Завершающая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте выступит в сейме с десятым годовым сообщением.

Обозрение положения в стране глава государства в последний раз представит 11 июня, сообщила пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.

Согласно Конституции, президент должен сделать в парламенте годовое сообщение о положении в Литве, о внутренней и внешней политике.

В прошлогоднем сообщении президент поддержала политические партии как «наиболее надежный гарант демократического развития государства», критиковала решения сейма о создании многочисленных комиссий парламентских расследований и призвала парламент заниматься другими вопросами.

В 2018 году глава государства также выразила поддержку интеграции Евросоюза, похвалила правоохрану и гражданских активистов, и больше, чем обычно, уделила внимание сельскому хозяйству.

Д. Грибаускайте была избрана президентов в мае 2009 года, а в июне 2014 года была переизбрана на второй пятилетний срок полномочий.

С июля к президентским обязанностям приступит избранный главой государства экономист Гитанас Науседа.

BNS