Д. Грибаускайте желает Д. Трампу на встрече с В. Путиным быть непредсказуемым

Литовский президент Даля Грибаускайте говорит, что в среду пожелала президенту США Дональду Трампу на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным быть более непредсказуемым, нежели при общении с союзниками.

«Мы вчера об этом говорили. Я высказала своего рода желание, чтобы президент был максимально непредсказуем, даже больше, чем в отношении нас», — сказала глава государства журналистам в четверг — во второй день саммита НАТО в Брюсселе.

На следующей неделе Д. Трамп встретится с В. Путиным в Хельсинки.

«Я считаю, что любой контакт — это хорошо, но важны его результаты. Однако, как я сказала, эти люди очень разные, очень интересно разные. Надеюсь, ничего плохого не случится», — сказала Д. Грибаускайте.

Лидеры стран-членов НАТО в четверг встретятся с президентами Грузии и Украины.

Несмотря на то, что принятия приближающих членство Грузии и Украины в НАТО решений не предвидится, Д. Грибаускайте сказала, что встреча свидетельствует о большом расположении Альянса к этим странам и добрых и дружественных взаимоотношениях с ними.

«НАТО поддерживает эти страны, их борьбу за территориальную целостность и решительно осуждает оккупационные замыслы и действия России и на Украине, и в Грузии», — сказала президент.

В первый день саммита НАТО — в среду все внимание его участников было приковано к жестким призывам президента США увеличить расходы на оборону и к его критике в адрес Германии из-за газопровода с Россией.

Д. Трамп предложил союзникам по НАТО выделять на оборону 4% своего валового внутреннего продукта (ВВП).

Президент Литвы сказала, что это будет зависеть от вызовов в сфере безопасности.

«Будущее в наших руках», — сказала Д. Грибаускайте.

Литва намерена в этом году выделить на оборону 2% ВВП. Для этого придется увеличить более чем на десять миллионов евро оборонный бюджет страны нынешнего года.

BNS