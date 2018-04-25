Д. Грубаускайте публично не будет поддерживать ни одного кандидата в президенты

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В четверг литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что публично не будет поддерживать ни одного кандидата на пост руководителя страны.

«Я не буду комментировать ни одного кандидата, их выступлений и публично не буду выражать поддержку ни одному из кандидатов, чтобы остаться нейтральной, не оказывать влияния на мнение жителей Литвы, и оставить жителям Литвы решать, какого президента они хотят», — сказала Д. Грибаускайте после встречи с правлением сейма.

О выдвижении своих кандидатур на предстоящих весной президентских выборах в Литве уже заявили бывший дипломат и экс-министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас, парламентарии Вигаудас Ушацкас, Аушра Мальдейкене, Наглис Путейкис, член Европарламента Валянтинас Мазуронис.

Рассматривают возможности баллотироваться уходящий с поста советника президента банка SEB bankas Гитанас Науседа, филосов, один из основателей литовского перестроечного движения «Саюдис» Арвидас Юозайтис.

Прочими потенциальными кандидатами являются парламентарий Ингрида Шимоните, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, премьер Саулюс Сквярнялис, закрепившийся в рейтингах популярности мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

Официально президентская предвыборная кампания начнется в октябре или ноябре, когда сейм примет постановление о дате выборов.

Первый тур выборов должен состояться 12 мая следующего года, второй — 26 мая.

BNS

Фото BFL