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Д. Гузас назначен новым главой ВВС Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 24, 12:00   |   Комментариев: 2

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис назначил новым главой военно-воздушных сил (ВВС) страны полковника-лейтенанта Дайнюса Гузаса, сообщило в среду ведомство.

До сих пор Д. Гузас был заместителем начальника штаба ВВС по операционным силам.

Д. Гузас начал служить в системе Минобороны в 1992 году. За свой срок службы он занимал различные должности в ВВС, офицер также служил в постоянной миссии Литвы при НАТО и Евросоюзе заместителем представителя по воздушной обороне.

Прежний глава ВВС Аудрюс Навицкас лишился поста в связи с намерениями ремонтировать литовские военные вертолеты в России.

По поводу отстранения от службы А. Навицкас сейчас судится с Минобороны.

Как утверждает министерство, направление предназначенных для поиска и спасения вертолетов на ремонт в Россию было остановлено на последнем этапе, оно прошло фильтры нескольких сотрудников системы обороны.  По мнению МИД Литвы, ремонт вертолетов в России пошло бы вразрез с решениями Евросоюза (ЕС) о санкциях для Москвы и внешней политикой Литвы.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (90.137.26.106) Leоnardas пишет:
    2017 05 24 at 13:18

    У нас это не имеет значение и даже любая кухарка может править государством как говорил кто там ,по моему Карл Маркс.

  2. (87.255.2.184) Йонас пишет:
    2017 05 24 at 12:44

    А Гузас какое-нибудь отношение имеет к военной авиации. Соответствующее образование, летные навыки, опыт руководства частями и подразделениями, участие в боевом применении ВВС. Думаю, что ничего этого у пожилого штабного служаки нет. Не будет и мирного неба при таком полководце.






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