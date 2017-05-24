Д. Гузас назначен новым главой ВВС Литвы

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис назначил новым главой военно-воздушных сил (ВВС) страны полковника-лейтенанта Дайнюса Гузаса, сообщило в среду ведомство.

До сих пор Д. Гузас был заместителем начальника штаба ВВС по операционным силам.

Д. Гузас начал служить в системе Минобороны в 1992 году. За свой срок службы он занимал различные должности в ВВС, офицер также служил в постоянной миссии Литвы при НАТО и Евросоюзе заместителем представителя по воздушной обороне.

Прежний глава ВВС Аудрюс Навицкас лишился поста в связи с намерениями ремонтировать литовские военные вертолеты в России.

По поводу отстранения от службы А. Навицкас сейчас судится с Минобороны.

Как утверждает министерство, направление предназначенных для поиска и спасения вертолетов на ремонт в Россию было остановлено на последнем этапе, оно прошло фильтры нескольких сотрудников системы обороны. По мнению МИД Литвы, ремонт вертолетов в России пошло бы вразрез с решениями Евросоюза (ЕС) о санкциях для Москвы и внешней политикой Литвы.

BNS

Метки: ВВС, Литва, Раймундас Кароблис