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Д. Малашкявичюс назначен первым вице-канцлером правительства Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 17, 16:00   |   Комментариев: 0

Бывший заместитель генерального комиссара полиции Литвы Донатас Малашкявичюс стал первым вице-канцлером правительства.

Об этом сообщается на сайте правительственной канцелярии.

Это должность политического доверия.

Два дня назад факт о работе Д. Малашкявичюса в правительстве подтвердил BNS премьер-министр Саулюс Сквярнялис, однако конкретной должности не назвал.

Д. Малашкявичюс начал службу в системе внутренних дел в 1995 году. С конца 2011 года он был начальником Службы иммунитета Департамента полиции. С 2015 года он работал заместителем генкомиссара. С. Сквярнялис работал генкомиссаром полиции.

BNS

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