Д. Раулушайтис: я не говорил, какие решения принимать прокурору в деле о тюрьме ЦРУ

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Бывший заместитель генерального прокурора Литвы, а ныне адвокат Дарюс Раулушайтис говорит, что не оказывал давления на прокурора, проводившего досудебное расследование о так называемой тюрьме ЦРУ США в Литве.

«Я не помню таких разговоров», — сказал Д. Раулушайтис BNS в среду.

«Может, я что-то и говорил об этом деле, но какие решения принять — точно нет», — сказал он.

Свидетельствуя в среду парламентской комиссии по расследованию незаконного воздействия на политиков и госслужащих, лидер профсоюза прокуроров, главный прокурор 1-ого отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры Юлюс Рекснис сказал, что давление оказывалось на проводившего это досудебное расследование тогдашний прокурор Генпрокуратуры, а теперь адвокат Миндаугас Дуда.

Д. Раулушайтис сказал, что так не говорил. Он также сказал, что сам не ощущал давления или исключительного внимания политиков в связи с этим делом.

«Не было никакого исключительного внимания. Это внимание было со стороны всевозможных международных организаций: приезжали из Amnesty International, кажется, интересовались, как что идет, но не более», — сказал бывший заместитель генпрокурора.

Д. Раулушайтис также сказал, что ему по должности не было никакого смысла оказывать давление на М. Дуду.

«Нет никакого смысла это делать. Я тогда был в такой позиции, что если бы мне не понравилось это решение, я мог его отменить», — сказал Д. Раулушайтис.

Д. Раулушайтис был заместителем генпрокурора в 2010 – 2015 годах.

Пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте сказала BNS, что президентское ведомство не будет комментировать высказывания Ю. Рексниса о якобы имевшем место давлении.

Генпрокуратура утверждает, что прозвучавшие публично утверждения о влиянии, давлении со стороны прокуроров или политиков на расследование относительно тюрем ЦРУ необоснованны.

Прокуратура в среду сообщила, что еще некоторое время назад Ю. Рексниса просили предоставить известную ему информацию и Департамент уголовного преследования дал оценку, есть ли признаки преступного деяния в части предоставленного ответа о вероятно оказывавшемся давлении на досудебное расследование относительно тюрем ЦРУ в Литве.

«При проверке предоставленной информации и после допроса указанного Ю. Рекснисом лица как имеющего возможность лично свидетельствовать о вероятно совершенном преступном деянии было установлено, что прозвучавшие публично утверждения о якобы оказывавшемся более высокопоставленными прокурорами или политиками воздействии, давлении на прокурора в этом деле необоснованны», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

С учетом того, что предоставленные Ю. Рекснисом данные не подтвердились, принято решение отказаться начать досудебное расследование.

В 2014 году после решений судов Генпрокуратура начала досудебное расследование о вероятной незаконной переправке людей через госграницу, в 2015 к нему присоединили возобновленное расследование относительно вероятных злоупотреблений правоохранителей. Расследование ведется до сих пор, подозрения никому не предъявлены.

В декабре 2014 года Сенат США обнародовал отчет о секретных центрах ЦРУ для задержанных. В отчете упоминается и названный «фиолетовым» центр, который действовал в Литве в 2005–2006 годах. Правозащитники полагают, что этот центр действовал в Литве, в Антавиляй, что под Вильнюсом.

Европейский суд поп правам человека (ЕСПЧ) в мае прошлого года объявил, что тюрьма ЦРУ для содержания подозреваемых в терроризме действовала в Литве в 2005–2006 годах. Из-за незаконного содержания в ней правительству Литвы вменено в обязанность выплатить 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубейде. Он подозревается в причастности к терактам 11 сентября в США и сейчас находится в заключении на базе Гуантанамо на Кубе.

BNS

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