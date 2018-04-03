Президенты Латвии, Литвы и Эстонии встретятся во вторник в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Как отмечают литовские дипломаты, на встрече основное внимание будет уделено вопросам безопасности.
Литва стремится к тому, чтобы США чаще присылали военных и системы ПВО на учения, для сдерживания России, также рассматривается вопрос учреждения совместного центра кибербезопасности.
У президента США будет повод привести страны Балтии в пример в вопросе повышения оборонных ассигнований – Латвия, Литва и Эстония выделяются на оборону 2% внутреннего валового продукта, и по этому показателю опережают большинство стран НАТО из Европы.
В рамках визита состоится также и бизнес-форум, на нем планируется подписать соглашения о поставках сжиженного природного газа из США в Литву.
Во время визита в Вашингтон президента Литвы Далю Грибаускайте сопровождают министры иностранных дел, обороны и экономики.
В Балтийских странах возникла обеспокоенность, когда во время предвыборной кампании Д. Трамп пообещал улучшить отношения с Россией, а НАТО назвал пережитком. Литовские официальные представители с беспокойством наблюдают за его спорами с союзниками в Европе и зачастую непрогнозируемым поведением.
Обнародованные в этом году результаты соцопроса показали, что две трети жителей Литвы не доверяют Д.Трампу в том, что он примет правильные решения по важнейшим политическим вопросам.
Однако дипломаты подчеркивают, что, заняв президентский пост, он стал говорить о НАТО благосклоннее, беспокоится о военной мощи США, принял решение отправить вооружения на Украину, а сотрудники его администрации демонстрируют исключительно большое внимание к странам Балтии.
В последнее время появились признаки того, что позиция Д. Трампа в отношении России ужесточается – он разрешил поставки оружия Украине и выслал 60 российских дипломатов в качестве солидарности с Великобританией в связи с отправлением бывшего шпиона.
Метки: Литва
Всё-таки сделал, – “выкидыш” на полном серьезе, без юмора. Что и следовало ожидать.
“Господа”, ваши юмористичекие потуги меня не впечатляют.
От Бавы вы уже ничего путного не услышите, потому как по всем направлениям у него глубочайший облом. Начиная от России с Путиным и заканчивая газовым баллончиком, который Литве дали поиграть за большие деньги. Методички его поводыри не подготовили, а самостоятельно Бава ничего “родить” не может.
КСТАТИ!!! Хотелось бы послушать доклад господина Баба по достижениям перспективам экономики Литовского государства – нууу конкретно по Клайпедскому СПГ Висагинской АЭС … да ваще о нашем ….о девичьем? Пукнишь чего нить болезный?Я тебе туеву хучу вопросов задам ! готовься!
КСТАТИ!!! Хотелось бы послушать доклад господина Баба по достижениям перспективам экономики Литовского государства – нууу конкретно по Клайпедскому СПГ Висагинской АЭС … да ваще о нашем ….о девичьем? Пукнишь чего нить болезный?Я тебе туеву хучу вопросов задам ! готовьсяч!
30 лет назад такого представить нельзя было потому что “демократические деятели” прям так хотели прцветания демократическое недемократических стран что прям …мммм кушать не хотели:))))
а выможете себе такое представить так 30 лет назад
Забавно, что Трамп их пачками принимает. В СССР они к генсеку по очереди ездили.