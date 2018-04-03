Д. Трамп встретится с президентами Балтийских стран

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии встретятся во вторник в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Как отмечают литовские дипломаты, на встрече основное внимание будет уделено вопросам безопасности.

Литва стремится к тому, чтобы США чаще присылали военных и системы ПВО на учения, для сдерживания России, также рассматривается вопрос учреждения совместного центра кибербезопасности.

У президента США будет повод привести страны Балтии в пример в вопросе повышения оборонных ассигнований – Латвия, Литва и Эстония выделяются на оборону 2% внутреннего валового продукта, и по этому показателю опережают большинство стран НАТО из Европы.

В рамках визита состоится также и бизнес-форум, на нем планируется подписать соглашения о поставках сжиженного природного газа из США в Литву.

Во время визита в Вашингтон президента Литвы Далю Грибаускайте сопровождают министры иностранных дел, обороны и экономики.

В Балтийских странах возникла обеспокоенность, когда во время предвыборной кампании Д. Трамп пообещал улучшить отношения с Россией, а НАТО назвал пережитком. Литовские официальные представители с беспокойством наблюдают за его спорами с союзниками в Европе и зачастую непрогнозируемым поведением.

Обнародованные в этом году результаты соцопроса показали, что две трети жителей Литвы не доверяют Д.Трампу в том, что он примет правильные решения по важнейшим политическим вопросам.

Однако дипломаты подчеркивают, что, заняв президентский пост, он стал говорить о НАТО благосклоннее, беспокоится о военной мощи США, принял решение отправить вооружения на Украину, а сотрудники его администрации демонстрируют исключительно большое внимание к странам Балтии.

В последнее время появились признаки того, что позиция Д. Трампа в отношении России ужесточается – он разрешил поставки оружия Украине и выслал 60 российских дипломатов в качестве солидарности с Великобританией в связи с отправлением бывшего шпиона.

BNS

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