Д. Вилите назначена главой Службы публичных закупок на второй срок полномочий

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Президент Литвы Даля Грибаускайте назначила на второй четырехлетний срок полномочий директором Службы публичных закупок (СПЗ) Диану Вилите.

Д. Вилите поставила перед этой организацией высочайшие требования профессионализма, укрепляя политику публичных закупок, применяя активную превенцию нарушений, и стремясь к прозрачному и эффективному использованию государственных средств, сообщила администрация президента.

Д. Вилите дважды избиралась лучшей государственной служащей, ее заслуги в этом году оценены государственной наградой – Крестом ордена «За заслуги перед Литвой».

Премьер Саулюс Сквярнялис, представляя кандидатуру Д. Вилите, также сказал, что ее заслуги в превращение публичных закупок в более прозрачные очевидны, поэтому эти дела следует активно продолжать.

По его словам, перед главой СПЗ ставятся две основные задачи: дальнейшая активная превенция в сфере публичных закупок и надзор за рациональным использованием государственных средств – необходимо повышать не самые низкие цены, а количество экономически выгодных закупок.

Д. Вилите экономист и психолог по образованию, 7 лет она работала в Агентстве поддержке бизнеса Литвы, в совете Литовского национального радио и телевидения LRT, в Фонде открытой Литвы, была членом правлений общественных организаций: литовского отделения Transparency International и Института гражданского общества, была одной из основателей инициативы прозрачного бизнеса «Белая волна».

BNS