Д. Жалимас: конституционная жалоба даст людям больше средств для защиты своих прав

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Председатель Конституционного суда (КС) Литвы Дайнюс Жалимас говорит, что решение сейма узаконить конституционную жалобу предоставить жителям больше возможностей отстаивать свои права и тем самым будет способствовать повышению гражданской активности.

«Государство от этого только выиграет, если у людей будет как можно больше средств отстаивать свои права, что будет также способствовать их гражданской активности. В условиях отсутствия у людей возможности напрямую поднимать вопросы конституционности в КС, возможно, некоторые из них и опускают руки, видя, что их права ущемлены, но этого средства у них нет», — сказал Д. Жалимас в четверг BNS.

Он надеется, что после этого решения люди ощутят себя в большей степени вовлеченными в правовую систему, будут интересоваться Конституцией и своими правами.

Кроме того, узаконивание этой жалобы, по словам главы КС, важно и для правовой системы Литвы.

«Есть сферы, которые КС еще не рассматривались, связанные с важными правами человека. Так что чем больше толкования Конституции через дела, тем лучше для нас всех», — сказал Д. Жалимас.

Литва, по словам Д. Жалимаса, была одним из четырех государств Европы, в которых не было конституционной жалобы.

«Мы наконец становимся в этом отношении цивилизованным европейским государством, так как в большей части Европы, где есть конституционные суды, индивидуальная жалоба существует давно», — сказал он.

Также ожидается, что узаконивание индивидуальной конституционной жалобы снизит нагрузку на Европейский суд по правам человека.

BNS