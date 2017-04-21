Да, пенсии плачевно низкие

Опрос общественного мнения, проведенный в мае прошлого года, показал, что две трети жителей участвовали бы в системе социального страхования, даже если это было и не обязательно.

А в последние дни в публичном пространстве посыпались многочисленные осуждающие слова, которым не хватает аргументации, в адрес нашей системы социального страхования. Однако, похоже, что люди просто наслаждаются, кто придумает более образную риторическую фигуру и бросит ее как камень в «Содру», а «Содра» является только посредником, только посланцем, исполняющим назначенные ему задания.

Почему маленькая пенсия?

Большие взносы и маленькие пенсии – основной лейтмотив нападок. Да, пенсии плачевно низкие. Но низкие они не потому, что существует «Содра», а потому, что нет денег. Нет столько денег, сколько надо бы, чтобы наши нынешние пенсионеры, которые работали в советские времена, а потом лишились всего, могли жить на старости так достойно, как этого заслужили. Кстати, деньги надо делить и на тех, кто сейчас молод, но у кого нет здоровья, кто растит детей, не может найти работу.

Пенсия маленькая потому, что низки (декларируемые) зарплаты и мала стоимость уплачиваемых с них налогов. Разумеется, основание возмущаться маленькими выплатами имеет только примерно один из шести: тот, у кого размер «содровской» пенсии ограничивается «потолком», связанным со страхуемыми доходами или другими аналогичными размерами, между тем «потолка» для взносов нет. Реальность такова, что примерно треть застрахованных (точнее – их работодателей) платит примерно 60% взносов в «Содру». Не секрет, что среди других двух третей кроются и хитрецы, которых трудно подловить, которые не только скрывают реальные доходы, чтобы не платить налоги, но потом еще ухитряются требовать социальных гарантий, за которые могли (должны были) заплатить, однако прикинулись, что не могут. Разве они работают в «Содре», чтобы винить в этом это учреждение? Нет.

Что изменит разжигаемое сейчас недовольство системой социального страхования? Недобросовестные хитрецы только получат подтверждение, что хорошо делают. Честные же получатели более солидных доходов (и плательщики более значительных взносов) будут злиться еще больше. А те действительно наиболее слабые члены системы социального страхования станут еще более уязвимыми. И тоже будут возмущаться – и «Содрой», и более зажиточными. Так, может, все-таки следует не быть терпимыми к «тени», позаботиться, чтобы хитрецов было как можно меньше, вместо того, чтобы обвинять «Содру», которая только собирает деньги со всех, а потом их распределяет тем, кто более всего в этом нуждается в соответствии с порядком, который устанавливают представители нации, избираемые нами.

Новейшие результаты «Содры» – не видит тот, кто не хочет

Что уж что, а тарифы взносов и выплат «Содры» очень строго регламентируют законы. Финансовые данные «Содры» никогда не были тайной. Зачем искать беды – вот данные: в 2016 году в фонд «Содры» работодатели, наемные работники и самостоятельно работающие лица уплатили 3,5 млрд евро. Из них 2,5 млрд евро были выплачены примерно 800 тысячам получателям пенсий (по старости, по потере трудоспособности и другое). Страховых взносов по болезни и материнству собран 361 млн евро, выплачено 486 млн евро. Страховые взносы по безработице составили 118 млн евро, выплаты – 106 млн евро. Стоимость взносов и выплат по страхованию несчастных случаев была почти такой же – соответственно 19 и 18 млн евро. Еще 156 млн евро было переведено в пенсионные фонды второй ступени. 133 млн евро было предназначено на частичный возврат ранее взятого кредита и проценты по нему – кредита, который был взят в то время, когда из-за трудной ситуации в экономике взносов собиралось меньше, чем позарез нужно было для выплат. Администрирование учреждений самой «Содры», по оперативным данным, в прошлом году обошлось в 70 млн евро.

Я не упомянула еще нескольких статей небольших доходов и расходов, но окончательный результат – 3518 млн евро доходов и 3516 млн евро расходов. Годовой итог впервые с 2007 года уже не отрицательный, а положительный. Доходы «Содры» в этом году продолжают увеличиваться, недоплат (задолженностей «Содре») становится меньше, выплаты выплачиваются аккуратно, много внимания уделяется качеству обслуживания клиентов, и усилия приносят результаты. Акции бизнес-предприятия в результате таких шагов, очевидно, выросли бы в цене. «Содру» – осуждают.

Административные расходы в 70 млн евро – это много или мало?

Как посмотреть. Это примерно на 7 евро большие пенсии. Если они только как-то сами собой попали на счета пенсионеров или в дома пенсионеров, на хутора.

С другой стороны, можно подсчитать, что 70 млн евро – это менее 2% всех расходов фонда (1,5 млрд евро). По законам, допустимый показатель 3%. Можем сравнить с другими странами. Сравнивается немного иной показатель – соотношение административных издержек и всех социальных выплат фонда (в случае Литвы следовало бы включить еще пособия детям и семьям, другие социальные пособия, которые администрируют другие учреждения). По данным Евростата двухлетней давности, в Литве этот показатель был 2,2%, средний показатель по ЕС – 2,9%. Самый низкий – в Великобритании (1%), самый высокий – в Ирландии (6,1%).

Можно ли уменьшить эти издержки? В будущем, пожалуй, да. Когда больше не нужно будет самым кропотливым образом собирать и проверять документы о накопленном в советские времена трудовом стаже, когда почтальон, разносящий пенсии по дальним хуторкам, будет только воспоминанием, когда все будут пользоваться электронными средствами связи и ведения финансов, когда все будут знать законы, правила о том, сколько надо платить взносов и на какие можно рассчитывать выплаты и их требовать, когда будут соблюдаться эти правила, а сами правила не будут такими сложными.

Почему сейчас?

Почему сейчас, когда «Содра» наконец стала показывать улучшающиеся финансовые результаты, когда взносы существенно стали превышать выплаты, когда удается контролировать издержки деятельности, когда изыскиваются способы, как правильно увязать взносы в «Содру» с выплатами, особенно тех людей, которые платят более значительные взносы, именно сейчас усилились нападки? И не потому ли, что кто-то очень неосторожно вслух подумал, что может, следует снова реформировать пенсионные фонды второй ступени, и тем самым задел (обоснованные) коммерческие интересы? Не так ли, что то, что сейчас происходит в публичном пространстве, – это акция защиты этих интересов, логика этой акции такова: будем выглядеть пристойнее, если очерним других.

Только действительно ли те, кто сейчас бросает камни или навешивает на «Содру» ярлыки «разжиревшей и выродившейся гидры», хотят накликать крах системы социального страхования? Народная мудрость гласит: повторяй человеку сто раз, что он свинья, тогда, глядишь, он и хрюкать начнет. Если авторам таких осуждающих слов доводилось уходить в отпуск по материнству или отцовству или они намерены это сделать, не отметают вероятность, что они или их близкие могут тяжело заболеть, не побуждают своих родителей или дедушек и бабушек не брать больше пенсию «Содры», они поступают лицемерно. А слухи о банкротстве «Содры» значительно преувеличены.

Юлита ВАРАНАУСКЕНЕ, главный советник «Содры»

Метки: N16 (1156) 20 апреля, пенсия, Содра, Юлита ВАРАНАУСКЕНЕ