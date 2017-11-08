Дайнюс Адомайтис назвал состав сборной

Главный тренер сборной Литвы по баскетболу Дайнюс Адомайтис представил список кандидатов для участия в национальной сборной в ноябрьских матчах отборочного цикла чемпионата мира по баскетболу 2019 года.

«Разослали приглашения 30 игрокам, от многих получили ясный ответ, от некоторых – нет. Все прекрасно понимают ситуацию, сложившуюся в современном баскетболе. Тем не менее считаю, что нам удалось собрать на сегодня наиболее оптимальный состав кандидатов, — отметил Адомайтис. – Как и летом перед ЧЕ-2017, сейчас среди потенциальных игроков сборной есть молодые игроки. Если ситуация вокруг конфликта между ФИБА и Евролигой поменяется, то внесем изменения в список, правила это позволяют сделать».

Конфликт между Международной федерацией баскетбола (ФИБА) и Евролигой (проводит турнир с участием 16 сильнейших команд Старого Света) имеет давние корни. У Евролиги календарь на сезон-2017/18 абсолютно не предусматривает перерывов в ноябре этого года и в феврале будущего, когда будут проходить отборочные матчи сборных на ЧМ-2019.

Таким образом, Адомайтис не сможет рассчитывать не только на игроков НБА (это было ясно изначально), но и на баскетболистов каунасского «Жальгириса». Сильнейший клуб Литвы является участником Евролиги.

Генеральный директор «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас подтвердил, что каунасский клуб не отпустит своих игроков на матчи квалификации чемпионата мира – 2019.

Это означает, что игроки сборной Литвы Эдгарас Улановас, Артурас Милакнис, Антанас Каваляускас и Паулюс Янкунас, серб Василье Мицич и француз Аксель Тупан не помогут своим национальным командам из-за твердой позиции клуба.

Мотеюнас отметил абсурдность положения: «Представьте ситуацию: человек работает с вами, получает зарплату, и тут работодатель вдруг заявляет: не работайте сейчас, уезжайте на две недели, и мы сыграем без вас в Евролиге… как это будет выглядеть с нашими шестью игроками сборных».

Главный тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс открыто выразил свое недовольство по поводу системы европейских соревнований: «Система европейских баскетбольных соревнований – это катастрофа».

Список 15 кандидатов в сборную Литвы на матчи, которые состоятся в ноябре:

Защитники – Миндаугас Гирджюнас, Реналдас Сейбутис (оба — «Нептунас»), Шарунас Василяускас («Транбзонспор», Турция), Адас Юшкявичюс («Леткабелис», Литва), Марюс Григонис («Альба», Германия), Арнолдас Кулбока («Капо д’Орландо», Италия).

Форварды – Арнас Буткявичюс («Нептунас»), Рокас Гедрайтис («Летувос ритас»), Дейвидас Гайлюс («Бургос», Испания), Гядиминас Ореликас («Венеция», Италия), Эймантас Бенджюс («Компостела», Испания), Кшиштоф Лавринович («Леткабелис»).

Центровые – Эвалдас Кайрис («Бюйюкчекмедже», Турция), Лауринас Бирутис («Шяуляй»), Вайдас Чепукайтис («Леткабелис»).

Сборная Литвы 24 ноября свой первый отборочный матч сыграет с национальной командой Косово, а уже через два дня со сборной Польши.

Метки: N45 (1185) 9 ноября, Дайнюс Адомайтис, Сборная Литвы по баскетболу, ФИБА