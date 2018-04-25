Далай-лама посадил яблоню в Вильнюсе в честь столетия государственности Литвы

Находящийся в Литве духовный лидер Тибета Далай-лама в среду в Тибетском сквере, находящемся в столичном микрорайоне Ужупис, посадил яблоню, поздравив таким образом Литву со столетием восстановления государственности.

За посадкой наблюдали несколько сотен человек. Далай-лама произнес речь и высадил деревце с помощниками.

Один из сопровождающих его тибетских монахов повязал на деревце ритуальный длинный белый шарф — хадак, буддистский символ гостеприимства и дружественности.

Литва восстановила государственность 16 февраля 1918 года, когда в Вильнюсе был провозглашен Акт независимости Литвы.

В своей речи Далай-лама поблагодарил литовцев за их поддержку, оказываемую тибетцам.

«Эмпатия небольшого народа к другому небольшому народу», — сказал он.

Тибет лишился автономии от Китая в 1951 году, когда Пекин ввел войска на эту территорию, объявившую независимость. Китай утверждает, что тогда освободил Тибет, однако некоторые местные жители обвиняют центральные власти в религиозном и культурном гнете.

Далай-лама отметил, что буддистской культурой интересуются все больше людей как в самом Китае, так и в мире.

«Уже сейчас многие китайцы демонстрируют благосклонность к традициям тибетских буддистов, которые основываются не только на вере, но и на аналитической медитации», — сказал духовный лидер Тибета.

Это четвертый визит Далай-ламы в Литву.

BNS