Дальнейшая поддержка закрытия Игналинской АЭС будет зависеть от Brexit

В свете устремлений Литвы после 2020 года получать помощь Евросоюза на закрытие снятой с эксплуатации Игналинской АЭС (ИАЭС), ответственный за энергетику заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович отмечает, что это будет зависеть от результатов Brexit.

“Один важный донор (Великобритания – BNS) уходит, и мы должны приспособиться. (…) Это не будет простая дискуссия (о помощи ИАЭС – BNS), это будет определенный вызов”, – заявил М. Шефчович на пресс-конференции в Вильнюсе.

Он сказал, что понимает, насколько этот вопрос важен для руководства Литвы, поэтому ему будет предоставлен приоритет.

“Насколько я понял из вчерашних встреч с президентом и премьером, это будет один из приоритетов на следующих переговорах по бюджету (ЕС на 2021-2027 годы – BNS)”, – сказал он.

По словам М. Шефчовича, Brexit создает много неясностей по поводу финансовых обязательств Соединенного Королевства, поэтому пока еще сложно решать вопрос о будущей финансовой перспективе.

“Мы должны были представить черновик многолетней финансовой перспективы семилетнего бюджета, который будет применяться с 2020 года, еще в этом году. Но мы этого не будем делать, поскольку нужна большая ясность по Brexit”, – пояснил еврокомиссар.

BNS

Метки: Brexit, закрытие Игналинской АЭС, Литва