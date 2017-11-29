Дан старт чековой лотерее

Во вторник стартовала чековая лотерея, инициатором которой стала Государственная налоговая инспекция (ГНИ). Первых ее победителей через неделю объявят на телевидении LNK.

В рамках акции жители страны смогут зарегистрировать на специальном сайте кассовые чеки, полученные в кафе, ресторанах, столовых, в парикмахерских, ремонтных мастерских и на рынках.

По информации ГНИ, позже к лотерее могут подключиться и другие торговые секторы, однако пока в ней участвуют самые проблемные. Так, в лотерее не участвуют чеки из торговых автоматов и терминалов по оказанию услуг.

Каждую неделю по вторникам в новостной передаче LNK в 18.30 будут разыгрывать десять призов по 200 евро, а раз в месяц один приз в 5000 евро. Годовой призовой фонд составит около 173 000 евро.

ГНИ в начале ноября подписала соглашение о проведении лотереи на один год стоимостью 99 800 евро с компанией VIP Viešosios informacijos partneriai, партнером которой является телевидение LNK.

По оценкам ГНИ, только в секторе общественного питания лотерея поможет принести в казну дополнительные семь миллионов евро в год.

По задумке налогового ведомства, акция должна помочь бороться с теневой экономикой.

Критики идеи считают, что такая лотерея не поможет бороться с нелегальной продажей товаров и оказанием услуг.

Метки: N48 (1188) 30 ноября, ГНИ, чековая лотерея