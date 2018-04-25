Дан «зеленый свет» совместным проектам на границе с Россией

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После ратификации Россией соглашений с Литвой, Эстонией и Германией о реализации и финансировании программ приграничного сотрудничества на период 2014-2020 годов дан «зеленый свет» проведению в жизнь программы стоимостью почти 26 млн евро на границе России и Литвы.

По словам представителя министра внутренних дел Литвы Каролиса Вайткявичюса, теперь можно будет подписать договор проекта и приступить к его реализации.

«Соглашение в конце прошлого года подписали Еврокомиссия (ЕК), Литва и Россия. Ратификация, в соответствии с российским правом, является необходимым условием для вступления соглашения в силу, а тем самым — для реализации программы на территории России. Только после ратификации этого соглашения можно подписывать договоры о проведении в жизнь проектов программы и приступать к их реализации», — сказал К. Вайткявичюс BNS.

По его словам, с литовской стороны соглашение подписало МВД, ратифицировать его в сейме не нужно было. К. Вайткявичюс сказал, что финансовые соглашения о программах с Латвией, Польшей и Финляндией Государственная Дума России ратифицировала еще раньше.

Программа Литвы и России предусматривает финансирование в объеме 25,5 млн евро, из них 17 млн евро выделит Евросоюз (ЕС), 8,5 млн евро — Россия.

Подписанное в конце 2017 года соглашение с Литвой охватывает совместные приграничные проекты Клайпедского, Таурагского и Мариямпольского уездов в областях транспорта, охраны окружающей среды, образования, инвестиций и новых технологий.

Соглашения оговаривают объемы финансирования программ, условия осуществления и остановки платежей, таможенное регулирование, порядок передачи и раскрытия личных данных.

BNS