Данас Рапшис — чемпион мира!

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Литовский пловец Данас Рапшис завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу.

Рапшис уверенно выиграл, показав еще и лучший результат сезона в мире, — 3.34,01. Серебро у норвежца Хенрика Кристиансена (3.36,64), замкнул тройку призеров итальянец Габриэле Детти (3.37,54).

«У меня просто нет слов. Я впервые выступаю на этой дистанции. А это чемпионат мира. И сразу — победа и рекорд соревнований. Я невероятно счастлив», — признался Рапшис после финиша.

На следующий день на дистанции 200 метров вольным стилем Рапшис завоевал серебряную медаль. Он финишировал вторым с результатом 1.41,78, уступив только американцу Блэйку Пирони (1.41,49). Бронзу завоевал австралиец Александр Грэхем (1.42,28).

Рапшис стал третьим литовским пловцом, которому удалось завоевать золото чемпионата мира на короткой воде. Ранее это делали Рута Мейлутите (2012 г., 2014 г.) и Симонас Билис (2016 г.).

В этом году 23-летний уроженец Панявежиса уже успел стать вице-чемпионом Европы в Глазго (на длинной воде), а в 2017-м выиграл золото чемпионата Европы в Копенгагене на короткой воде.

Золото и серебро принесли Данасу Рапшису 18 тысяч евро гонорара.

Рута Мейлутите добавила в свою коллекцию и в копилку сборной Литвы серебро на дистанции 50 метров брассом. Олимпийская чемпионка 2012 г. показала в финале время 29,38 секунды, и ее опередила только лидер мирового сезона Алия Аткинсон (29,05). Третьей здесь была итальянка Мартина Карраро.

За свою карьеру Рута дважды становилась чемпионкой мира на короткой воде (оба раза в 2012 г. в Стамбуле) и выиграла один титул на длинной воде (2013 г. в Барселоне).

Рута Мейлутите ограничилась 8 тысячами евро за второе место.

Информация «ЛК»