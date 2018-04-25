Дания будет держать иностранных преступников на острове

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Датский парламент проголосовал за то, чтобы иностранных преступников держали на отдельном острове. Как ожидается на крошечном Линдхольме разместят около 100 человек. Все они уже отбыли свой тюремный срок и, согласно решению суда, должны быть депортированы. Однако сделать это невозможно, поскольку в своих странах они могут подвергнуться пыткам и репрессиям.

В настоящее время большинство этих бывших преступников живёт в отправном центре на полуострове Ютландия на другом конце страны. Местные жители там переживают из-за нежелательного соседства.

Теперь же заволновались люди, которые живут близ острова Линдхольм. Жителей центра будут в течение дня отпускать. Возвращаться они должны будут на ночь. С острова в муниципалитет Вордингборг можно доехать на пароме.

Решение раскритиковала и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Дания десятилетиями не могла решить, как интегрировать иммигрантов из незападных стран в свою систему всеобщего благосостояния. Вопрос обострился в 2015, когда в страну хлынула волна мигрантов, бегущих от войны в Сирии и других конфликтов на Ближнем Востоке.

ntdtv.ru