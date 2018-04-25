Дания приостанавливает экспорт оружия в Саудовскую Аравию

🔊 Воспроизвести

Дания приостанавливает экспорт военного оборудования в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на МИД страны в четверг, 22 ноября.

«Дания приостанавливает экспорт военного оборудования в Саудовскую Аравию, ссылаясь на ухудшение уже и без того ужасной ситуации в Йемене и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи», — сообщает агентство.

По словам министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена, Саудовская Аравия «сейчас просто разрушительно себя ведет в некоторых областях».

Самуэльсен выразил надежду на то, что решение Дании «может создать дальнейший импульс и побудить больше стран ЕС к поддержке жесткой имплементации законодательной базы ЕС».

Запрет также будет распространяться на экспорт продукции двойного назначения, отмечает агентство.

СМИ уточняют, что речь идет о приостановке выдачи министерством иностранных дел Дании разрешений на экспорт оружия в Саудовскую Аравию. По данным газеты, Самуэльсен принял такое решение после серии встреч с коллегами из стран ЕС.

Ранее Германия приостановила экспорт оружия в Саудовскую Аравию в ответ на убийство журналиста Хашукджи.

korrespondent.net