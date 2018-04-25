Дания увеличивает расходы на оборону

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Правительство Дании приняло решение об увеличении государственных расходов на оборону.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные Министерства обороны королевства, в которых отмечается, что правительство заключило новое соглашение об обороне, поскольку количество и масштабы вызовов продолжают угрожать Дании и НАТО.

Датский министр обороны Клаус Хьорт Фредериксен заявил в связи с этим, что соглашение об обороне в настоящее время обосновано и еще больше укрепит оборону Дании. Ожидается, что к 2023 году страна достигнет уровня расходов на оборону, равную 1,5 процента ВВП.

Обосновывая данное решение, датское Министерство обороны также сообщает, что НАТО из-за возросшего давления и непредсказуемой обстановки в мире пришлось принять ряд решений, которые потребуют более жестких мер по найму, оснащению и развертыванию войск.

Отметим, что решение об увеличении расходов на оборону, помимо правительственных партий, нашло поддержку в лице оппозиционных политических сил. В конечном итоге это означает, что к 2023 году Дания увеличит свой оборонный бюджет на 1,5 миллиарда крон (более 200 миллионов евро).

azertag.az