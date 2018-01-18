Данные рейтингов литовских консерваторов и “аграриев” разошлись

Конкурирующие не первый месяц между собой на верхних позициях рейтингов самых популярных партий Литвы “аграрии” и консерваторы пока, по данным проведенного компанией Spinter tyrimai опроса, остаются на своих позициях, сообщает новостной портал delfi.lt.

Опрос, проведенный по заказу этого портала 11 – 19 декабря компанией социологических и маркетинговых исследований Spinter tyrimai, показывает, что за оппозиционную партию Союз отечества – Христианские демократы Литвы (СО – ХДЛ) проголосовали бы 18,7% человек. В ноябре таких было 20,4%.

Рейтинг правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) снизился на 4,5%, превышая погрешность 3,1% – с 19,4% до 14,9%.

Между тем данные опроса, проведенного по заказу BNS компанией исследований RAIT 12 – 21 декабря, показывают, что за “аграриев” проголосовало бы 19% опрошенных – на три процентных пункта больше, чем месяц назад, за СО – ХДЛ – 18% респондентов, их рейтинг снизился на один пункт.

Директор RAIT Довиле Кончак не исключает, что результаты исследований могут отличаться и в силу методологических аспектов, и потому, что большая часть жителей еще не определилась, за кого голосовать, и эти респонденты отвечают спонтанно.

По данным компании Spinter tyrimai, рейтинг социал-демократов за месяц изменился с 8% до 9,3%, рейтинг партии “Порядок и справедливость” – с 6,2% до 7,5%. Популярность Центристской партии за месяц возросла с 3,3% до 5,2%.

Как показал опрос, если бы выборы в сейм проходили в ближайшее воскресенье, то Либеральное движение не смогло бы преодолеть 5%-ный заградительный барьер голосов для прохождения в парламент. Его рейтинг за месяц изменился с 5,3% до 4,9% – это снижение еще укладывается в рамки погрешности.

Кроме того, стало больше тех, кто не намерен голосовать вообще: в ноябре таких было 14,8%, в декабре – 18,5% опрошенных. Еще одна десятая часть респондентов ответила, что не знает, за кого голосовать.

BNS

Метки: Литва