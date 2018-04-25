Danske Bank отказывается от деятельности на Балтике, центр услуг в Вильнюсе останется

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Вторая по величине активов финансовая группа в Северной Европе Danske Bank решила отказаться от банковского бизнеса во всех трех Балтийских странах и в России. Решение было принято после того, как группа получила указания финансовой инспекции Эстонии прекратить деятельность филиала в Эстонии, через который, по имеющимся подозрениям, была «отмыта» впечатляющая сумма денег.

Однако центр услуг группы в Литве продолжит работу, сообщил Danske Bank.

«В последнее время мы стремились сконцентрировать внимание на основных рынках Северной Европы и по этой причине сократили деятельность в Балтийских странах. Решение полностью прекратить деятельность в Балтийских странах и России полностью соответствует этой стратегии. В тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами мы обеспечим максимальный учет интересов клиентов и работников», – отметил в пресс-релизе временный глава Danske Bank Йеспер Нильсен.

Во вторник представители литовского филиала Danske Bank не комментировать BNS это решение. В филиале, который включает и центру услуг, сейчас сработают 3141 сотрудник, согласно данным литовского Фонда социального страхования.

В апреле прошлого года Danske Bank объявил о решении уйти из Балтийских стран – группа, отказавшаяся ранее от розничного банкинга, заявила об отказе и от частного банкинга и услуг, предоставляемых местному бизнесу. Тогда утверждалось, что филиалы группы в Балтийских странах будут обслуживать корпорации стран Северной Европы и международные компании, однако позднее произошел отказ и от этих услуг.

По словам Й. Нильсена, Danske Bank не будет оспаривать требования Финансовой инспекции Эстонии о прекращении деятельности филиала в стране и продолжит сотрудничество в расследовании подозрительных операций 2007–2015 годов.

«Мы сожалеем о том, что должны будем уйти из Эстонии при таких обстоятельствах, однако понимаем, насколько серьезно финансовая инспекция Эстонии оценивает это дело, поэтому мы подчиняемся требованию прекратить деятельность», – отметил Й. Нильсен.

Он также сообщил, что в последние годы Danske Bank усиливал борьбу с отмыванием денег.

Danske Bank сообщил, что в результате расследования финансовых операций было выявлено, что через его эстонский филиал в 2007–2015 годах была выявлена впечатляющая сумму подозрительных переводов – 200 млрд евро. Danske Bank признал, что не смог надлежащим образом реагировать на сигналы о подозрительных и возможно непрозрачных сделках, не смог точно установить, сколько денег было отмыто, и объяснить их происхождение.

Это один из крупнейших скандалов с отмыванием денег, расследование которого ведется в нескольких Европейских странах, включая Данию, а также в США.

BNS