Danske Bank отказывается от местных корпоративных клиентов в Литве

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Филиал второй по величине активов в Северной Европе финансовой группы Danske Bank в Литве до конца октября откажется от части корпоративных клиентов и продолжит работу только с международными клиентами группы. Кроме того, в Литве продолжат работу центр услуг банка. От розничного банкинга Danske Bank отказался в странах Балтии еще в 2016 году.

Филиал банка в Литве на этой неделе уже информировал корпоративных клиентов о планах закрыть их счета.

«Часть клиентов Danske Bank в Литве была информирована о том, что банк 27 октября прекратит предоставление банковских услуг клиентам и закроет их счета в банке. Это сообщение связано с обнародованной ранее стратегией группы Danske Bank в странах Балтии концентрироваться на обслуживании международных клиентов группы и глобальных корпораций, а из сегментов местного бизнеса понемногу выходить», — сказала для присланного BNS комментария пресс-атташе Danske Bank Вайда Бичкуте.

По ее словам, клиентам банка более чем за два месяца придется найти новый банк.

В обнародованной в конце апреля обновленной стратегии банка намечено, что в Литве, Латвии и Эстонии Danske Bank будет ориентироваться только на обслуживание предприятий и глобальных корпораций, действующих в Северных и Балтийских странах.

BNS