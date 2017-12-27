Дарите добро – и оно к вам вернется!

Рождество и Новый год – это тайна, чудо, благодаря которому многие люди обретают смысл дальнейшей жизни. В любом из нас еще с детства живет вера в добрую сказку и волшебство. И каждый наступающий новый год – прекрасная возможность для всех нас поверить в чудо и убедиться, что оно может произойти. Для этого много не надо – просто нам самим нужно совершать добрые поступки, помогать тем, кто очень нуждается в нашей помощи.

Просим вашего внимания, чтобы вы посмотрели на эти несколько фотографий. Это кошечки, которые находятся в Каунасском приюте «Лесе». У каждой из них своя грустная история о том, как они оказались в холод голодные и замерзающие на улицах и во дворах Каунаса. Одну прохожие подобрали прямо на улице, где она лежала не в силах двигаться от истощения, другую принесли в приют дети, сказав, что нашли ее в лесу, а двух сестричек нашей организации передала станция карантина «Нуар», которая занимается отловом бездомных животных для их последующей стерилизации. После проведенных процедур сестричек в силу их очень ласкового характера было жаль отпускать обратно на улицу.

Хоть эти милые кошечки, вытянувшие счастливый билет на новую жизнь, и не имеют родословной и им не придется участвовать в выставках породистых кошек, но посмотрите в их грустные глазки – все они хотят ласки и любви, иметь своего любящего хозяина и уютный кров. В наступающим году возьмите к себе домой кошечку из приюта, и она станет вам верным другом. Дарите добро – и оно к вам вернется!

Телефон приюта в Каунасе 860426451.

Команда «Лесе»

Метки: N52 (1192) 28 декабря, приют для животных