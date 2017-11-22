Даркас

Даркас был найден вместе с двумя сестричками в коробке, которая была оставлена у дверей нашего приюта. Сестрички быстро обрели новых хозяев, а вот Даркас остался… Он был несмелым и боязливым, но когда остался один, стал получать все внимание волонтеров, быстро привык и освоился.

Ему очень нравится играть, а для этой цели ему подходят любые игрушки. Он любит внимание и ласку. Даркас очень ждет своего хозяина, ему очень тесно в клетке… Если хотите стать таким другом и хозяином этого котика, наш тел. 860533452.

Команда «Лесе».

Метки: N47 (11867) 23 ноября, приют для животных