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Даркас

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 23, 0:01   |   Комментариев: 0

LTK2247-15Даркас был найден вместе с двумя сестричками в коробке, которая была оставлена у дверей нашего приюта. Сестрички быстро обрели новых хозяев, а вот Даркас остался… Он был несмелым и боязливым, но когда остался один, стал получать все внимание волонтеров, быстро привык и освоился.

Ему очень нравится играть, а для этой цели ему подходят любые игрушки. Он любит внимание и ласку. Даркас очень ждет своего хозяина, ему очень тесно в клетке… Если хотите стать таким другом и хозяином этого котика, наш тел. 860533452.

Команда «Лесе».

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