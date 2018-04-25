Дата выборов в Грузии вызывает сомнения в их прозрачности

🔊 Воспроизвести

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник заявил, что дата второго тура выборов президента Грузии вызывает сомнения в их прозрачности.

Грузинская Администрация по выборам приняла решение провести голосование 28 ноября — в среду.

Несмотря на то, что этот день в Грузии нерабочий, критики говорят, что эта дата создать затруднения для некоторых избирателей.

«Дата выборов нас несколько удивила, потому что делать это посреди недели немного нетрадиционно», — сказал журналистам в Брюсселе Л. Линкявичюс.

«Я не знаю, действительно ли это поощряет свободное и прозрачное участие в голосовании, так что это вызывает у меня определенные сомнения», — добавил он.

Дату выборов в Грузии резко критикуют оппозиция и несколько крупных гражданских общественных организаций. Они говорят, что затруднения с участием в голосовании могут возникнуть у эмигрантов и грузин, которые проживают не в той местности, которую они продекларировали.

Во второй тур выборов президента Грузии вышли два бывших министра иностранных дел Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. Последний является кандидатом Единого национального движения, а С. Зурабишвили поддерживает правящая партия «Грузинская мечта».

BNS