Датский изобретатель сознался в расчленении тела шведской журналистки на своей подлодке

Датский изобретатель, создатель и владелец самодельной подводной лодки Петер Мадсен признался в расчленении шведской журналистки Ким Валль, которая пропала летом этого года после того, как отправилась в путешествие на субмарине. Ранее правоохранительные органы обнаружили останки девушки.

Как говорится в опубликованном заявлении полиции, Мадсен, ранее всячески отрицавший причастность к преступлению, а затем рассказавший о якобы несчастном случае, в результате которого погибла Валль, в очередной раз изменил показания.

По словам изобретателя, Валль скончалась внутри подлодки из-за отравления угарным газом в то время, когда он находился на палубе. Мадсен также признал, что именно он расчленил тело журналистки и по частям выкинул в море.

“Это объяснение заставляет полицию заняться дополнительным опросом криминалистов и экспертов”, – пояснил заместитель полицейского инспектора Йенс Йенсен. При этом сообщается, что Мадсен продолжает отрицать свою причастность к убийству Валль.

Ким Валль, планировавшая написать статью о Мадсене, исчезла после плавания с ним на подлодке Nautilus вечером 10 августа. Субмарину начали разыскивать на следующий день после того, как о пропаже Валль сообщил в полицию ее друг.

Спасатели обнаружили подлодку и установили контакт с Мадсеном. Однако вскоре лодка неожиданно затонула в бухте Кеге близ Копенгагена на глубине семи метров, а ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты.

Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что Валль умерла после несчастного случая на борту его подлодки, когда ей на голову упала тяжелая крышка люка весом 70 килограммов. Он заявлял, что похоронил женщину в море и хотел покончить с собой, затопив подлодку. Однако полиция Мадсену не поверила. Ему предъявили предварительные обвинения в убийстве, отправив под арест.

NEWSru.com

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