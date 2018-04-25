Dechatlon планирует экспансию на другие города Литвы, Ригу и Таллин

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Сегодня в Вильнюсе, управляющий компанией Decathlon Lietuva французский гигант товаров для спорта и отдыха, Decathlon откроет первый в Балтийских странах магазин, он также намерен расширяться в других крупных городах Литвы, а позднее — и в Риге с Таллином.

Решение о дальнейшем расширении в Литве планируется принять в течение двух месяцев, сообщила представительница компании.

«Если в течение нескольких месяцев магазин оправдает себя, и у нас будет обратная связь с потребителями, то мы действительно планируем открыть магазины Каунасе и Клайпеде, а следующим шагом будут Рига и Таллин. В течение нескольких месяцев мы решим вопрос о втором магазине, но вероятно, что это будет и 2019 год», — сказала BNS руководитель по вопросам проектов Decathlon Lietuva Бенита Гийом.

Магазин в Вильнюсе, рядом с торговым центром Ikea, был построен за 7 месяцев. Сумма инвестиций не разглашается.

С 2017 года в Литве действует интернет-магазин Decathlon.

Этой французской сети принадлежат более 1,4 тыс. магазинов в Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Азии.

BNS