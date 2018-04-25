Дефицит рабочей силы в Чехии восполняется иностранцами

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Из-за отсутствия достаточного количества граждан чешской национальности, вакансии в стране заполняются иностранцами.

Как передает АЗЕРТАДЖ, это подтверждают данные, собранные по заказу пражской мэрии Институтом планирования и развития, а также Социологическим институтом Академии наук Чешской Республики. Согласно результатам исследования, в первую очередь речь идет о менее квалифицированных позициях. Всего в Праге работают около 200 тысяч иностранцев – это 20 проц от общего количества трудоустроенных жителей чешской столицы.

Чаще всего иностранные граждане работают в сфере строительства, торговли, а также в ресторанах и гостиничном секторе. Две трети работающих в Праге иностранцев не являются гражданами стран Евросоюза. Среди них (данные конца июня 2018 года) 49 306 украинцев, 23 338 россиян, 12 765 вьетнамцев, 6 556 американцев и 4 967 китайцев.