Действительно ли там трава зеленее?

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Во дворе соседа и трава кажется зеленее. Этот предрождественский период мы могли бы продлить – и стол богаче, и елочка наряднее, и подарки подороже. На самом же деле все обстоит далеко не так, но синдром этого все-таки встречается часто.

В настоящее время понятие «у соседа и трава зеленее» мы активно наблюдаем в контексте налоговой реформы. Мы слышим, что буйная трава зеленеет у тех соседей, которые занимаются индивидуальной деятельностью, имеют удостоверение о предпринимательской деятельности. И новая налоговая реформа, между прочим, внесет удобрения в траву соседей, получающих средний или больший доход. Она там такая буйная и такого вкуса, какой даже писатель Юозас Балтушис не сумел описать в своем произведении «Проданные годы».

А вот вам реальная картинка о траве налогоплательщиков соседей. Все знают, что подсчет налогов — дело сложное, запутанное и постоянно меняющееся. Никого не удивляет, что налогоплательщики могут ошибиться при подсчете, при уплате налогов. И налоговые законы позволяют налогоплательщикам исправлять свои ошибки. Если из-за ошибки появляется переплата налога, ее тоже можно засчитать или даже вернуть. Закон позволяет делать это в течение пяти лет. Это нормальная практика, но действует она не для всех. Например, нельзя исправлять ошибки, если вы имеете удостоверение о предпринимательстве. Если вы переплатили за него, а его срок действия закончился, то все, вопрос закрыт. Как говорится, сам виноват. Ошибаться нельзя, исправить ошибку тоже нельзя. Разумеется, если ты ошибся не в свою пользу. Но только попробуй ошибиться в другую сторону, и тут же познаешь всю суровость закона!

Происходит все словно на базаре, а не в налоговой инспекции, и будто удостоверением о предпринимательстве квасилась бы капуста, а не налог на доходы населения. Даже на базаре иногда удается вернуть переплаченную по ошибке сумму денег. А вот переплату за удостоверение о предпринимательстве получить нельзя. Кроме того, на базаре люди хотя бы знают цены, а вот сколько будет стоить удостоверение о предпринимательстве в 2019 году, Государственная налоговая инспекция еще не знает. А если говорить точнее, то уже не знает. 17 декабря еще знала, а 18 декабря уже не знала. И не знала, когда узнает. Налоговая инспекция здесь ни при чем, поэтому не надо вешать на нее все беды. Здесь же кое-кто свыше оценивает зелень травы во дворах соседей, считает равных и переписывает Оруэлла.

Сейчас положение такое, что те, кто торопился, уже имеет удостоверение о предпринимательстве, а другие налог еще смогут уплатить «на днях» – интересный термин уплаты налогов, еще неслыханный. И еще неизвестно, какую сумму надо уплатить. Подобная ситуация с налоговой реформой – ладно уж, кому сейчас легко. Но все иные правила – это сознательная и целенаправленная дискриминация лиц, занимающихся индивидуальной деятельностью. Мол, «им и так хорошо».

Умный человек поймет, что та трава не такая уж зеленая. Но будучи по другую сторону забора, даже разум не помогает. И тогда эксперты по зелени травы начинают критиковать даже осуществляемую налоговую реформу за то, что уменьшается бремя налогов для работающих. Постойте-ка, а ведь именно о большом налоговом бремени для работающих и говорили в унисон лет 15! И о том, что бремя надо уменьшать.

Сейчас, когда это бремя облегчается, эксперты по зелени травы и тут находят, что, мол, за забором кому-то слишком хорошо живется. Уже не надо уменьшать налогов для работающих середняков и много работающих, они не просили снижать налоги, им и так живется хорошо. Всем хочется пожелать жить без синдрома зеленой травы и видеть все цвета, потому что все они существуют.

Комментарий прозвучал в эфире радио LRT

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист