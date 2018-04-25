Дела шпионские

🔊 Воспроизвести Генпрокуратура предлагает наказать восемью годами лишения свободы гражданина Литвы Романа Шешеля, подозреваемого в сборе данных о военных судах НАТО, терминале углеводородов Klaipėdos nafta и прочих объектах.

За шпионаж законы Литвы предусматривают наказание лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

«Я считаю, что вина доказана, совершена опасная преступная деятельность. Защита предполагает обратное. Мы выразили свои позиции», – сказал новостному агентству BNS прокурор Рядас Савицкас.

Р. Шешель не признает своей вины и не согласен с обвинениями. В деле есть трое свидетелей, которые были опрошены в ходе процесса.

Как сообщила Генпрокуратура, родившийся в 1974 году в России и долгое время там проживавший мужчина был завербован российской разведкой и выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям этого государства.

По данным прокуратуры, собранные данные позволяют считать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017 года собирал и передавал информацию о Военно-морских силах Литвы, судах НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая и имеющие стратегическое значение для нацбезопасности государства.

Есть подозрения в том, что, выполняя задачи российской разведки, Р. Шешель собирал информацию о терминале сжиженного природного газа, о компании Klaipėdos nafta, об инфраструктуре этих объектов, резервуарах, системах защиты.

Кроме того, в литовский суд было передано еще одно дело о шпионаже в пользу России.

Генеральная прокуратура передала Шяуляйскому окружному суду уголовное дело, в котором двое граждан обвиняются в шпионаже в пользу России путем действия в организованной группе.

Один из них на момент задержания работал на авиабазе Военно-воздушных сил Литвы, другой был военным запаса. Оба обвиняемых в данный момент задержаны, сообщила Генпрокуратура.

Это досудебное расследование было начато в декабре 2017 года после получения информации Второго департамента оперативных служб при Минобороны о зафиксированной передаче данных разведывательному ведомству зарубежного государства и о подозрениях в шпионаже. Досудебное расследование поручено вести Бюро криминальной полиции Литвы.

При проведении досудебного расследования были получены данные о том, что К.Р. 1966 года рождения и Й. М. 1961 года рождения за денежное вознаграждение могли собирать и передавать российской разведке интересующую ее информацию и иным образом сотрудничать с разведывательными органами этого государства.

На основании материалов дела, которое состоит из 8 томов, с осени 2014 года по поручению иностранной разведки в помещениях Авиабазы ВВС Литвы фотографировались служебные документы, схемы авиабазы и аэропорта, планы и объекты, указы военного руководства, решения и прочие не подлежащие гласности, но и не засекреченные данные.

Таким образом, иностранной разведке были переданы данные о деятельности авиабазы, информация о литовской армии и лицах, выполняющих воинскую службу в силах другого государства.

Также было установлено, что одной из задач обвиняемых в шпионаже был сбор и предоставление информации о лицах, которые могли бы сотрудничать с российской разведкой.

Выполняя эти поручения иностранной разведки, обвиняемые постоянно предоставляли отчеты о проделанном. В целом были выявлены более 35 случаев передачи информации указанного характера. Секретные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других иностранных государствах, соблюдались и прочие меры конспирации.

Оба обвиняемых были задержаны 11 декабря 2017 года.

В целом с 2014 года в Литве уже пять лиц осуждены и наказаны лишением свободы за шпионаж. Некоторые из них уже отбыли наказание.

Подготовлено литовскими СМИ