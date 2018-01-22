Делегация из КНДР прибыла в Южную Корею

Делегация из КНДР прибыла в Южную Корею для подготовки визита спортсменов и сопровождающих их лиц на Олимпиаду. Возглавляет группу из семи человек Хен Сон Воль – руководитель любимой музыкальной группы Ким Чен Ына “Моранбон” и, по слухам, его бывшая любовница, отмечает Yonhap. Первым делом отправились инспектировать сцену для выступления в город Каннын.

Такой двухдневный визит состоялся впервые за последние четыре года, а группа Хен Сон Воль – первые граждане Северной Кореи, которые открыто пересекли границу и путешествуют по Южной Корее с момента избрания там нового президента, указывает Yonhap. Участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде – самый значимый результат переговоров между двумя странами, которые после двухлетнего перерыва возобновились в январе.

Делегацию в Сеуле встретили десятки фотокорреспондентов. Хен Сон Воль не стала отвечать на вопрос о впечатлении от поездки и “просто улыбнулась”. Во время своих передвижений группу охраняли южнокорейские полицейские и сотрудники спецслужб.

Из Сеула группа из семи человек на скоростном поезде направилась к Каннын, где месяц назад завершилось возведение концертного зала на 900 человек. Визитеры должны проверить качество звука для выступлений северокорейских артистов, а также обговорить с представителями Южной Кореи график и программу выступлений на Играх художественных коллективов из КНДР, передает РБК.

Ранее Северная Корея согласилась принять участие в намеченных на февраль и март Олимпиаде и Паралимпийских играх 2018 года. Оба этих мероприятия будут проходить в восточных городах Южной Кореи. Накануне МОК согласовал выступление на Олимпиаде 22 спортсменов из КНДР. Также сообщалось, что во время открытия спортсмены двух стран пройдут в составе объединенной команды. А в женском хоккейном турнире будет участвовать одна команда спортсменок двух стран. Сколько в ней будет граждан КНДР, не уточнялось.

Кроме того, для выступления на приуроченных к Играм концертам КНДР собирается отправить в Южную Корею свои художественные коллективы (главным образом, оркестры) и деятелей культуры (певцов и танцоров) – всего 140 человек.

Поездка группы Хен Сон Воль – первый из подготовительных визитов.

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