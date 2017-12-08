Delfi продает часть издательского бизнеса главе Elta

Группа Delfi, находящаяся в управлении эстонской группы СМИ Ekspress Grupp, продает часть бизнеса по изданию журналов компании GM Media Invest – последней владеет глава агентства новостей Elta Гитана Марковичене.

Среди продаваемых изданий – журналы Moteris, Mano namai, Tavo vaikas, Cosmopolitan и Panele. Вместе с ними продаются и интернет-порталы под этими же торговыми знаками, сообщила Delfi.

Группа намерена сконцентрироваться на интернет-СМИ.

“В Литве мы известны как лидеры интернет-СМИ, поэтому мы приняли стратегическое решение сконцентрировать силы именно на этой деятельности и укрепить ее”, – сказал директор портала Витаутас Бянокрайтис.

Недавно группа Delfi приобрела крупнейшую в Балтийских странах рекламную сеть Adnet, кроме того, она владеет порталами, каналами маркетинга и коммуникации M360.lt, NBA, grynas.lt. В группу также входит и сеть объявлений под торговым знаком alio.lt.

BNS

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