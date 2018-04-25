«Дело исторической справедливости»: президент Литвы откроет в Риме новое посольство

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В среду президент Литвы Даля Грибаускайте отправляется в Италию, где официально откроет в Риме новое здание посольства Литвы в Италии.

Дипломатическое представительство находится в новом помещении, которое она получила в качестве компенсации за здание посольства межвоенного периода Villa Lituania.

Советник президента Нериюс Алексеюнас назвал открытие посольства «последней точкой в деле исторической справедливости».

Посольство обосновалось в находящемся в центре итальянской столице дворце Blumenstihl, на четвертом этаже, помещения составляют 640 кв. метров. Здание находится под охраной государства как архитектурный памятник.

Помещения во дворце Blumenstihl Литва получила как компенсацию за здание посольства межвоенного периода Villa Lituania.

«Шла длительная борьба, мы старались исправить эту историческую несправедливость. Переговоры с итальянским правительством длились несколько десятилетий», – сказал BNS Н. Алексеюнас.

Символическое открытие посольства состоится в четверг.

В здании XIX века известного итальянского архитектора Луки Каримини литовскому посольству достался весь четвертый этаж.

Договор о передаче помещений Литве был подписан с Италией в Вильнюсе в 2012-м году, в этом же году его ратифицировали обе палаты итальянского парламента и подписал президент. Помещения, стоимость которых составляет почти 9 млн. евро, передаются Литве в безвозмездное пользование на 99 лет с возможностью продлить срок аренды в 2112 году.

В здании Villa Lituania до сих пор хозяйничают русские дипломаты.

В ходе трехдневного визита Д. Грибаускайте также встретится с папой Франциском. Она «поблагодарит за теплый и сердечный визит папы в Литву, состоявшийся в прошлом году», сказал Н. Алексеюнас.

Д. Грибаускайте также примут президент Италии и глава Сената. По словам Н. Алексеюнаса, с ними планируется обсудить приближающиеся выборы в Европарламент, Brexit, вызовы миграции и безопасности.

BNS