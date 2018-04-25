Deloitte выплатит обанкротившемуся банку Ukio bankas 3 млн евро

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Обанкротившийся литовский банк Ukio bankas и компания аудита и консалтинга Deloitte Lietuva заключили мировое соглашение по спору об аудите банка. Согласно этой договоренности, компания выплатит обанкротившемуся банку более 3 млн евро компенсации.

Стороны заключили мировую, которую в четверг утвердил Каунасский окружной суд.

«Стороны удовлетворены, поскольку этот вопрос удалось завершить добровольным соглашением, выгодным для обеих сторон и кредиторов банка Ukio bankas», – говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе суда.

Соглашение было достигнуто без оценки и признания ответственности сторон, говорится в сообщении.

Стороны вели спор по аудиту, который Deloitte Lietuva провела до банкротства банка Ukio bankas в 2013 году. Служба учета аудита в 2014 году установила, что проведенный в 2011 году Deloitte Lietuva аудит финансовых отчетов банка имел существенные недостатки.

BNS