Демографические тенденции в столице

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В прошедшем году Вильнюс и вся Литва отпраздновали два юбилея – 695-летие Вильнюса и 100-летие восстановления государства. В конце года Вильнюсская мэрия подсчитала, насколько вырос город, сколько детей родилось, сколько браков заключено.

В 2018 году в Вильнюсе родилось 11 300 детей (89 — двоен и одна тройня). Из них больше 5400 девочек и 5800 мальчиков. В столице по сравнению с прошлыми годами рождается каждый третий ребенок в Литве. В отделе Вильнюсской гражданской метрикации в 2017 году зарегистрировано 11,3 тыс., в 2016 году – 11,5 тыс., в 2015 году 10,5 тыс, в 2014 году -10, 5 тыс. новорожденных.

Самые популярные имена девочек в этом году: Лея, София, Эма, Аустея, Лепа, Габия, Лука, Камиле, а мальчиков — Херкус, Рокас, Ажуолас, Робертас, Домас и Матас. «Работники отдела метрикации всегда готовы помочь жителям, дают, если это требуется, и советы. Иногда родители даже интересуются у них, какое имя красивее или популярнее», – рассказала заведующая отделом Гражданской метрикации Илона Юргутене. Были и уникальные и редкие имена: Эволета, Орлина, Ука, Винода, Набелия, Джема, Мелда, Ида, Саулея, Солея, Юна, Делманте, Амея, Айвия, Гунде, Эвия, Милия, Велте, Вигита, Йомиле, Юне, Априле, Каригайле, Миле, Левита, Гаудре, Инара. Мальчиков: Неюс, Увис, Атимас, Таурагнас, Ардас, Юдас, Карийотас, Юрис, Айгирис, Гаюс, Гирюс, Алварас, Акселис, Эванас, Эверетас, Вайдрюс, Йорунас, Рамилис, Алтаюс, Айденас, Андаюс.

Нередко родители придумывают имя из частей имен отца и матери: Орлина (Орестас + Лина), Йонайсте (Йонас + Айсте) и т. д.

Хотя нет официальной статистики, но по словам работников ЗАГСов, русскоязычные жители Литвы дают чаще обычного своим детям имена Анастасия, Елизавета, Никита, Егор. Согласно данным переписи 2011 года, в Литве проживает 5,8% жителей русской национальности (в 2001 году таких было 6,3%).

К сожалению, Вильнюс — единственный город в Литве, где рождаемость превышает смертность. В минувшем году зарегистрировано 6600 смертей.

В 2018 году в брак вступило больше 6000 пар, похоже, как и в 2017 году. Почти 3000 пар зарегистрировали брак в ЗАГСе, 1800 — за границей, 1300 — в храмах.

Часть вильнюсцев заключала браки в необычных местах – Ратуше, Ботаническом саду, Вяркяйском дворце, Пучкорском разломе, «Бельмонтасе» и т. д. Несколько пар заказали церемонию в ночное время, а одна попросила сочетать их браком на Новый год, ровно в полночь. Были и необычные просьбы, которые выполнить не удавалось: изменить персональный код личности, заменить одно имя двенадцатью. Были и курьезы – девушка просила зарегистрировать ее брак с двумя молодыми людьми, поскольку не могла определиться, кого из них выбрать.

В 2018 году было зарегистрировано 390 браков с иностранцами, в 2017 году их было 482. Вильнюсские девушки чаще всего сочетаются браком с гражданами Великобритании, Германии, России, Беларуси и Украины. Вильнюсские юноши чаще всего берут в жены гражданок России и Беларуси.

2018 год был отмечен особой комбинацией дат, в которые состоялось больше чем обычно бракосочетаний. Так, 2018 08 18 регистрировали брак 53 пары, 2018 08 08 – 22 пары, а 2018 08 28 – 10 пар.

«Граждане уже готовятся к регистрации браков, которые состоятся в 2019 году. Уже получены заявления на регистрацию брака от более чем 4 тыс. пар. Есть и более далекие планы – на 2020 год уже подано 5 заявлений на регистрацию брака. Самыми популярными датами являются летние выходные, но ожидается, что большинство пар вступят в брак 19 сентября 2019 года», — рассказала заведующая отделом Гражданской метрикации Илона Юргутене.

Оперативность и удобство в наши дни являются одними из самых важных приоритетов в сфере услуг, поэтому отдел Гражданской метрикации успешно внедряет инновации: запросы в отдел можно отправлять по электронной почте через информационную систему электронных услуг метрикации (MEPIS). Так, за минувший год электронным способом были представлены около 50% от общего количества заявлений на регистрацию новорожденных, около 20 проц. заявлений на смену имени, фамилии.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt