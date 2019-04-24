Демографический дисбаланс

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Основными причинами демографических изменений, по мнению исследователей, служат два фактора: естественная динамика населения, то есть рождаемость и смертность, а также миграция. С 1990 года лидерами по общему показателю снижения численности населения стали Латвия (-27%), Литва (-23%) и Босния и Герцеговина (-22%).

В настоящее время в Литве проживает почти 2,8 млн человек. За год население сократилось на 14,9 тысячи. Кроме того, уменьшается и количество людей трудоспособного возраста.

В прошлом году из страны уехали 32,2 тыс. человек, большинство из которых выбрали Великобританию. Иммигрировали в республику 28,9 тыс. человек, большинство из них литовцы.

Эксперты полагают, что граждане уезжают из Литвы в поисках лучшей жизни. Также подтолкнуть население к эмиграции могут проводимые литовским правительством структурные реформы в сферах налогов, здравоохранения, образования, пенсий, инноваций и борьбы с теневой экономикой.

Как оказалось, люди эмигрируют из Литвы не только по экономическим причинам. По данным исследования университета им. Витаутаса Великого, некоторые покидают страну из-за недовольства властями. Из 1500 участников опроса 305 уехали, желая бежать от местной системы управления. Еще 181 участник опроса сказал, что уехал в поисках лучшего государства.

Исследование выявило основные причины, по которым люди уезжают: с целью заработать, испытать себя, ради семьи и из-за разочарования в существующей системе управления. Однако большая часть респондентов все же указывала как первопричину желание заработать больше денег. Отвечая на вопрос по поводу того, что нужно менять в Литве, большинство ответили, что им не нравятся коррупция, экономическое неравенство, неуважение к обычному человеку и масштабы бюрократии.

Глава Института рынка труда, профессор Богуславас Гружевскис заявил, что в Литве в 2050 году могут проживать три миллиона человек, но это возможно только благодаря иммиграции из третьих стран, сообщает LRT.

Тенденции последних лет показывают, что количество людей трудоспособного возраста уменьшается. Это продолжится и в будущем, так как население стареет, а его численность сокращается. Однако, как отметил профессор, положение будет не таким плохим, как кажется.

Комментируя демографическую ситуацию, Гружевскис добавил, что тенденции не меняются на протяжении многих лет. Население Литвы уменьшается по естественным причинам — каждый год людей умирает больше, чем рождается. При этом профессор подчеркивает, что куда важнее «уменьшить эмиграцию, чем увеличить иммиграцию».

Следует отметить, что в разных муниципалитетах преобладают различные тенденции, так как одни самоуправления стареют, а в других — высокая эмиграция людей трудоспособного возраста. Есть также те, где доминирует и то, и другое. Профессор призвал муниципалитеты подумать о разных стратегиях решения своих проблем. «Демографические изменения в Литве будут зависеть от экономического положения в стране и привлекательности рынка труда, — отметил Гружевскис. — Реэмиграция должна поощряться, а прибытие граждан из третьих стран регулироваться».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ