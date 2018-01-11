Демография в столице: позитивная динамика

Вильнюсская мэрия обнародовала демографическую статистику. В минувшем году в литовской столице родилось свыше 11,2 тысячи маленьких вильнюсцев. По данным на конец декабря, в Вильнюсе родилось 5795 мальчиков и 5390 девочек. Каждый третий ребенок, появившийся на свет в Литве, родился в Вильнюсе.

Больше всего детей родилось в марте, июне, августе и октябре – в эти месяце регистрировалось по тысяче с лишним младельцев. Около 4 тысяч детей родилось за границей, однако так как их родители вильнюсцы, то и дети стали вильнюсцами.

Для сравнения: в 2014 году в столице родилось 10,5 тысячи маленьких вильнюсцев, в 2015 году – 10,5 тысячи, в 2016-м – свыше 11 тысяч.

В 2017 году в литовской столице было зарегистрировано свыше 6 тысяч новых семей, столько же и годом раньше. Кстати, браки регистрируются не только традиционных способом – в отделе гражданской метрикации (загсе) или в костелах.

Некоторые пары давали обещания друг другу в особых живописных местах Вильнюса, наиболее популярными среди которых были Вильнюсская ратуша, Ботанический сад, Вяркяйский дворец и находящийся рядом парк, Бернардинский сад, центр отдыха и развлечений Bеlmontas, бизнес-центр Pirklių klubas. Новобрачные обменивались кольцами даже на плавающем по реке Нярис корабле «Рига», в телестудии, в планетарии, на горе Таурас. Около 1,8 тысячи пар женились за границей.

По данным на конец декабря 2017 года, в прошлом году Вильнюс в качестве места своего постоянного проживания указали еще 2228 человек. В настоящее время в городе проживает свыше 573 тысяч человек.

Но есть и тревожные демографические тенденции. По данным исследований, проведенных кафедрой географии и ландшафтоведения Вильнюсского университета, рождаемость в Вильнюсе начнет падать в 2019 году.

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1194) 11 января, демография