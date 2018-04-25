Демонтируют советские аттракционы

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В Электренай демонтируют старые и небезопасные советские аттракционы в парке «Детский мир». В ближайшие два года советские аттракционы будут демонтированы, в парке появятся площадка для скейтбордистов, уличная эстрада, понтонный причал и помещение для общественных мероприятий – конференций и т.д., также будут высажены ухоженные зеленые насаждения, приведена в порядок дорога, ведущая к этому месту, и оборудована стоянка.

Местные политики надеются, что модернизированный парк поможет привлечь инвестиции.

«Мы надеемся, что это станет зоной отдыха и досуга, приятного времяпрепровождения. Мы надеемся привлечь инвесторов, возможно, появятся коммерческие элементы, или кто-то захочет инвестировать, а может, даже аттракцион оборудовать», – сказал BNS вице-мэр Электренай Арвидас Вишняускас.

На обновление парка из фондов Евросоюза выделили 2 млн евро.

Информация «ЛК», BNS