День Благодарения, на который Трамп помиловал двух индеек, не обошелся без скандала – президент опять ругался в Twitter

Президент США Дональд Трамп “помиловал” белоснежных индеек по кличкам Драмстик и Уишбоун, Вашингтон, 21 ноябряВнуки Дональда Трампа Арабелла и Джозеф с помилованной индейкой, Вашингтон, 21 ноября

День Благодарения (Thanksgiving Day), который отмечается в США в четвертый четверг ноября, пришелся в 2017 году на 23 число. Это один из самых популярных праздников в стране. Когда-то в этот день американцы возносили хвалу Богу за богатый урожай, сейчас же праздник утратил свои религиозные корни и превратился в семейное торжество.

День Благодарения принято отмечать в доме старейшины семьи в кругу родных. Родные и друзья съезжаются со всей страны, чтобы посидеть за общим столом. Обязательным атрибутом застолья являются индейка, сладкий картофель ямс, клюквенный соус, начинка из сухарных кубиков со специями, бататы, тыквенный пирог – то, что, по мнению историков, было на столах колонистов в далеком XVII веке. Традиционный праздничный напиток – яблочный сидр.

Еще одна традиция праздника – торжественная церемония помилования индейки, которая проводится в Белом доме накануне праздника. В соответствии с этой традицией хотя бы одна индейка должна избежать участи оказаться на праздничном столе.

– В 2017 году праздничный стол в День Благодарения подешевел до минимума за последние 5 лет

Накануне президент США Дональд Трамп и его семья приняли участие в этой церемонии. Трамп “помиловал” белоснежных индеек по кличкам Драмстик и Уишбоун, которые теперь будут жить на индюшачьей ферме в городе Лисбург (штат Виргиния), куда традиционно отправляются “помилованные” президентом индейки.

А сегодня Трамп поздравил американских граждан с Днем Благодарения через свой Twitter. “Счастливого Дня Благодарения, дела вашей страны начинают идти действительно хорошо. Рабочие места возвращаются, фондовый рынок поднялся выше, чем когда либо, вооруженные силы набирают настоящую мощь, мы построим стену”, – написал президент.

Кроме того, он отметил хорошую работу Верховного суда и министерства по делам ветеранов США, а также “самые низкие (показатели) по безработице за 17 лет”.

Не обошлось в праздник и без скандала. Не все оказались в этот день благодарны, в том числе и президенту США.

Недавно игроки баскетбольной команды Калифорнийского университета Лианджело Болл, Коди Райли и Джален Хилл были арестованы в Китае по обвинению в краже в магазине Louis Vuitton. Трамп, находившийся с визитом в Пекине, обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой разобраться в ситуации. В результате игроки были отпущены на свободу и вернулись в США.

Накануне Дня Благодарения Трамп написал в Twitter, что хотел бы получить благодарность за это. После этого баскетболисты поблагодарили президента. А отец Болла, спортсмен и бизнесмен Лавар Болл, отказался признать заслугу Трампа, сказав, что готов благодарить только главу Китая Си Цзиньпина.

Тогда на своей странице в Twitter Трамп назвал Болла – старшего “неблагодарным дураком”. “Лавар, ты бы мог проводить День Благодарения в следующие 5-10 лет со своим сыном в Китае”, – написал Трамп, добавив, что кража в магазине – это не ерунда, а серьезное дело, особенно в Китае.

Еще одним важным атрибутом Дня Благодарения в США являются традиционные костюмированные парады. Первый подобный парад прошел в 1924 году в Детройте.

Самый известный парад “Мейси” (Macy’s) проводится ежегодно в Нью-Йорке. Его организует крупнейшая сеть универмагов с одноименным названием. Главной достопримечательностью парада являются надувные игрушки огромных размеров (герои мультфильмов, сказок и телепередач), которые проносят от Центрального парка до входа в универмаг (между Седьмой авеню и Бродвеем). С 1952 года парад транслируется по телевидению.

В этом году в Нью-Йорке на праздник и во время парада будут усилены меры безопасности. Все перекрестки по пути следования праздничной колонны перекроют мусоровозами, наполненными песком. В толпе людей будут ходить вооруженные полицейские с портативными детекторами радиации. На крышах зданий расположатся снайперы, которые будут следить за окнами и балконами домов.

После Дня Благодарения во всех магазинах страны происходит открытие традиционных предрождественских распродаж, с 1960-х годов этот день известен также как “Черная пятница” из-за огромных пробок, возникающих на улицах, отмечает РИА “Новости”.

В 2017 году праздничный стол в День Благодарения в США подешевел до минимума за последние 5 лет

Традиционный семейный обед в День Благодарения в США оказался в этом году самым дешевым за пять лет с поправкой на инфляцию, но при этом американцы все чаще стараются разнообразить меню праздничного стола, отходя от привычных блюд и рецептов, сообщает “Интерфакс”.

Согласно данным Федерации американских фермерских бюро (AFBF), средняя стоимость продуктов для традиционного обеда в расчете на 10 человек в этом году составит $49,12, что на 75 центов меньше, чем годом ранее. Таким образом, праздничный обед обойдется американцам менее чем в $5 на человека.

Розничные цены на мясо индейки, являющейся обязательным атрибутом и самым дорогим блюдом традиционного праздничного обеда в честь Дня Благодарения в США, снизились в этом году. Американцы платят за тушку индейки массой 16 фунтов (7,3 кг) приблизительно $22,38, или около $1,40 за фунт, что на 2 цента за фунт меньше, чем годом ранее. Компании США производят примерно те же объемы мяса индейки, что и ранее, но объемы экспорта сократились, что снижает цены на внутреннем рынке.

Помимо запеченной индейки, фаршированной хлебом, продуктовый набор к праздничному столу на День Благодарения включает сладкий картофель, булочки со сливочным маслом, горошек, кисло-сладкий соус из свежей клюквы, набор овощей, тыквенный пирог, приправленный взбитыми сливками, а также кофе с молоком. Расчеты основаны на количестве продуктов, достаточном, чтобы накормить 10 человек и оставить еду на утро.

Издание Quartz, рассчитав цены для трех видов праздничного стола с учетом алкоголя, пишет, что традиционный обед за 20 лет подорожал на 47% – в основном из-за увеличения стоимости обычного картофеля на 85%. День Благодарения по-хипстерски сейчас обойдется на 50% дороже, чем в 1988 году. Третий вариант – “ни в чем себе не отказывай” – вырос в цене на 47%, как и традиционный обед, однако в этом случае главным виновником оказался бекон, прибавивший 105% за 20 лет.

NEWSru.com

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