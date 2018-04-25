День флага Литвы

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В первый день 2019 года на Вильнюсской Кафедральной площади и башне Гедиминаса состоится празднование 100-летия литовского флага и Дня Литовского флага. Во время пребывания в замковой башне Гедиминаса почетный караул поднимет флаг 2019 года.

Эта традиционная церемония напоминает нам о том, что 1 января в 1919 году, на башне замка Гедиминаса отряд добровольцев водрузил трехцветный флаг как символ свободной Литвы.

Прежде чем поднять новый триколор, солдаты Почетного караула сбросят флаг, который был поднят на башне в 2018 году. Как и каждый год, старый флаг будет передан одной из школ Литвы, для которой характерно развитие гражданственности и сохранение исторической памяти. На этот раз в 2018 году Государственный флаг Литвы будет передан Скайстгирисской гимназии Йонишкисского района. Эта гимназия была отобрана из 8 школ, подавших заявки на участие в отборе. Школа была избрана комиссией, состоящей из представителей Министерства образования и науки, Министерства охраны края и Литовского национального музея.

Инициатива по передаче флага школам родилась в 2005 году, чтобы почтить и поощрить школы, активно участвующие в развитии гражданственности, социальной и гражданской активности детей и молодежи, распространении знаний об истории страны, культуре и армии Литвы. Министерство охраны края, Министерство образования и науки и Литовский национальный музей разработали совместный регламент, согласно которому все школы, отвечающие критериям регламента, имеют возможность участвовать в отборе на получение Государственного флага Литвы. До 2005 года флаг передавался на хранение Литовскому национальному музею.

В церемонии планируют принять участие спикер Сейма Литовской Республики Виктор Пранцкиетис, премьер-министр Саулюс Сквернялис, министр охраны края Раймундас Кароблис, начальник штаба обороны Вооруженных сил Литвы генерал-майор Виталиус Вайкшнорас, архиепископ Гинтарас Грушас, вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте, волонтеры Вооруженных сил Литвы, участники борьбы за свободу Литвы, представители общественных организаций, члены сообщества Вильнюсской общины и гости города.

Мероприятие организовано Министерством охраны края, Министерством культуры и Самоуправлением Вильнюса.

Программа:

14:00 — 14:30 Начало церемонии на Кафедральной площади у подножия памятника Гедиминасу.

— Спуск Флага 2018 на башне Гедиминаса.

— Поднятие Флага 2019 на башне Гедиминаса.

— Войска почетного караула произведут три торжественных залпа.

— Приветствие собравшихся руководителями Сейма, Министерства охраны края и города Вильнюса.

— Передача флага 2018 с башни Гедиминаса гимназии Скайстгирис, Йонишкисского района.

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