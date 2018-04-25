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25 января — день рождения столицы Литвы, Вильнюса. Это особенный для города день: в 1323 г. в этот день было написано письмо Великого князя Литовского Гедиминаса, в котором впервые было записано название города.

Первый фестиваль света

То, что в большинстве крупных городов мира в темное время года становится важнейшим объектом привлечения местных жителей и туристов, в этом году состоится и в литовской столице – в Вильнюсе будет проведен фестиваль света. В день рождения Вильнюса – 25 января — фестиваль будет дебютировать с 22 световыми инсталляциями, которые создадут художники из 8 стран. Инсталляциями в центре Вильнюса жители и гости города смогут любоваться в течение трех вечеров в конце недели — с 25 до 27 января.

«25 января 1323 года князь Гядиминас отправил одно из своих знаменитых писем, так в глазах Европы как бы осветил этот доселе малоизвестный европейцам край и на вечные времена вписал Вильнюс в карту Европы. Символично, что именно в этот день отмечается день рождения Вильнюса, отныне он будет отмечаться еще ярче и в Европе его будут видеть еще больше, и я уверен, что магия света озарит и вильнюсцев и гостей города», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, цель фестиваля света в Вильнюсе – в холодный и темный сезон вдохнуть жизнь и теплоту в людей, подчеркнуть архитектуру города, пропагандировать культурные идеи, привлекать туристов.

«История сложилась таким образом, что многие важные даты Литва празднует зимой. День рождения Вильнюса тоже отмечается в зимнее время, поэтому мы ищем способы, как выделить это мероприятие из других важных для жителей Литвы событий. Не сомневаюсь, что фестиваль света будет лучшим подарком всем вильнюсцам по случаю дня рождения их города», — утверждал Р. Шимашюс.

Во время фестиваля световые инсталляции будут размещены в Старом городе, они будут создавать единый маршрут, который организаторы обещают назвать в последнюю неделю перед фестивалем. В течение трех вечеров – в пятницу, субботу и воскресенье с 18.00 до 23.00 игра света озарит различные постройки и пространства Вильнюса — от мостов до костелов.

Планируется, что фестиваль света в Вильнюсе отныне станет ежегодной традицией, которая будет отмечаться в день рождения столицы.

До сих пор Вильнюс имел только локальный фестиваль света в Пилайте, организаторы которого сейчас ответственны и за организацию первого в Вильнюсе фестиваля света. Фестиваль финансирует Вильнюсское городское самоуправление. Информация о фестивале будет опубликована в Facebook и на сайте www.lightfestival.lt.

Каунас готовит подарок Вильнюсу

Вильнюс по случаю 696-й годовщины снова получит подарок от Каунаса. В этот день каунасцы приглашают вильнюсцев в гости и угостят ужином, а городская мэрия позаботится о бесплатном транспорте и экскурсиях по городу, а также о бесплатных музеях и познакомит с деятельностью программы культурной столицы Каунас 2022.

Каунасцы угостят жителей столицы ужином 26 января, в субботу, в 18.00. «Теплое и уютное общение всегда лучше материальных подарков. Призываю всех каунасцев поучаствовать в дарении подарков Вильнюсу и его горожанам. Сейчас все в руках каунасцев», – сказал мэр города Висвальдас Матийошайтис. Каунасская мэрия приглашает горожан регистрироваться на специальном сайте dovana.kaunas.lt.

Каунасцы могут пригласить на ужин вильнюсцев как к себе домой, так и в любой ресторан или кафе города. Регистрация продлится до вечера 21 января. Вильнюсцы могут присоединиться к мероприятиям двумя способами: или по приглашению друзей-каунасцев, или путем регистрации в гости к каунасцам, которые готовы принять незнакомых людей. Вильнюсцы могут регистрироваться с 9.00 22 января.

Вильнюсцев, которые приедут на ужин в Каунас, ждет еще один сюрприз – они смогут бесплатно участвовать в экскурсиях по Каунасу. Команда «Каунас – столица европейской культуры 2022» 26 января с 13.00 до 16.30 проведет день открытых дверей для вильнюсцев. Все желающие могут ознакомиться с офисом «Каунас 2022» (аллея Лайсвес, 36), программой и выпить кофе. С 12.00 до 13.00 состоится мастерская творческого письма «Мифологический зверь Каунаса» с писателем Сандрой Бернотайте. Подарок Вильнюсу готовит и музей Каунаса. Гости из Вильнюса 26 января могут бесплатно посетить все каунасские филиалы музея (Каунасский замок, Ратушу, музей Народной музыки и др.).

Бесплатно можно будет посетить и Музей чертей. Всех записавшихся на ужин вильнюсцев в Каунас бесплатно привезут автобусы компании Kautra. Их ждет торжественная встреча на Каунасском автобусном вокзале. В прошлом году подарок вильнюсцам подарили больше 500 каунасцев, они организовали 330 ужинов. На их посещение зарегистрировались 1033 вильнюсца.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt