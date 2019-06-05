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8 июня мы вновь приглашаем вас на традиционный «День русской культуры в Вильнюсе». В этом году праздник проводится уже в 17-й раз.

Организаторы праздника — активисты вильнюсских русских общественных организаций, руководители творческих коллективов и волонтеры — постарались сделать его ярким и запоминающимся. «День русской культуры» — один из самых массовых проектов Вильнюса, объединяющий всех тех, кто дорожит своими корнями, сохраняет культуру и традиции, передает свою любовь следующим поколениям. Он стал поистине народным действом, местом встреч друзей и знакомых, а еще, что немаловажно, семейным и, судя по реакции зрителей, очень доброжелательным и позитивным мероприятием для всех его участников, вне зависимости от национальностей.

Как и в прошлом году, мэрия столицы как партнер праздника создала благоприятные условия для его проведения.

Главный спонсор проекта — Посольство Российской Федерации в Литовской Республике и Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Средства на его проведение выделены в рамках государственной программы поддержки соотечественников за рубежом.

С 13.00 мы приглашаем всех на ярмарку, а в 14.00 начнется большой праздничный гала-концерт.

Своим мастерством порадуют зрителей артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Владимира, Даугавпилса, Висагинаса и лучшие русские коллективы и исполнители Вильнюса.

Это солист «Петербург-концерта» Сергей Зыков, ансамбль и солисты Калининградского областного оркестра русских народных инструментов, детская студия «Русь» из города Владимира.

Как и каждый год, подарком празднику от Виктора Успасских станут выступления обладателя уникального голоса певца, актера и автора песен Витаса и Заслуженного артиста России, экс-солиста группы «Фристайл» Вадима Казаченко.

Традиционно в концерте примут участие: духовой оркестр вильнюсской школы «Сантарос» (рук. Линас Авиженис), сводный хор школы «Саулетекио» (рук. Елена Карaлиене и Людмила Янушкевич), ансамбль школы Карсавина «Веснушки» (рук. Тамара Третьякова), центр «Студия звезд» (рук. Наталья Базюк), а также юные солисты Николь, Златослава Хрусталева (рук. Светлана Задерко) и Юлия Вайтошкайте (рук. Наталья Ефимова).

Украсят программу танцевальные коллективы: студия Аллы Духовой «Тодес», «Ангел-проект» (рук. Анара Байдильдинова и Юрий Попов), «Фантазия» (рук. Инга Гуреева) и «Гелиос» (рук. Светлана Оганова).

В блоке «Народные мотивы» праздничную атмосферу создадут фольклорный ансамбль «Верея» (рук. Снежана Прокопович) и ансамбль русской песни «Забава» Дворца культуры Тракай (рук. Наталья Ефимова).

Во второй части гала-концерта выступят: дуэт «Тимохи», Анна Мора, Инесс, Игорь Ярмоленка, Олег Мозарский, Борис Искаков, Ольга Петунина, Валентина Калинчева, Любовь Воронцова и Ольга Гумовская.

Уважаемые зрители, в день праздника синоптики обещают хорошую погоду, но, зная ее непредсказуемость, на случай дождя или яркого солнца не забудьте захватить с собой зонт и покрывала, чтобы расположиться на лужайке, поскольку ремонт эстрады еще не завершен.

Въезд в парк «Вингис», как и в прошлом году, будет ограничен, за исключением многочисленных участников концерта.

Главное, захватите с собой положительные эмоции и дружественный настрой!

Добро пожаловать на праздник!

Председатель оргкомитета Ольга Горшкова