День шашлыка

(Неизвестный Израиль между 2 и 9 мая)

В представлении среднестатистического российского туриста Израиль – это Средиземное, Красное и Мертвое моря, тель-авивская набережная, древний Иерусалим, Эйлат, пустыни, горы и библейские места. Но если есть друзья и родственники, вас непременно повезут в лес на пикник. В День независимости, в свой законный выходной (а в этом году он выпал на 2 мая) народ срывается с места. Миллионы машин, груженные тоннами угля, мяса и любимых закусок, устремляются в леса, парки, скверы; от мангалов, расположенных впритык к друг другу, исходит густой аромат, яблоку негде упасть. Израильтяне – великие поедатели шашлыков, стейков, кебабов, гамбургеров и крылышек – подходят к ритуалу весьма обстоятельно: большие компании как можно раньше посылают гонца занять лучшую лужайку между деревьями, затем появляются мангальщики, разжигающие угли, а следом доезжают остальные, включая детей и собак.

Въезд в леса и парки абсолютно бесплатный. Здесь сооружены комфортные места для отдыха со скамейками, столиками, местом для пикников, нередко со стационарными мангалами, стоянками машин, детскими игровыми площадками, источниками воды, туалетами, велосипедными дорожками и трассами, пешеходными тропинками, асфальтированными дорожками с обозначенными маршрутами, табличками и картами с обозначенными маршрутами, перилами для пожилых людей и инвалидов. Единственная просьба к отдыхающим: следить за чистотой, пожаробезопасностью и убирать мусор. Благо мусорные баки и урны – на каждом шагу, да еще и раздают экологические пакеты для мусора.

Леса, скверы и заповедники – собственность Национального Еврейского фонда – Керен Кайемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ). Вся эта безжизненная ранее земля была скуплена сто лет назад у османских и арабских владельцев за немалые средства – собранные по всему миру по крохам пожертвования. Сегодня Фонд создал тысячи городских парков, лесопарков и зон отдыха, бесплатно открытых 24 часа в сутки. Эти объекты обслуживают более 12 миллионов посетителей в год. Леса на месте пустынь и болот вековыми не назовешь, а ведь еще 300 лет назад в Палестине зеленели деревья. Они достались османам даром и сгорели в печах и паровозных топках. Двести лет назад весь Ближний Восток грелся палестинскими дровами и углем. Памятником такой бесхозяйственности Оттоманской империи стоят у нас старинные железнодорожные станции, тоже ставшие местом отдыха. Такие станции есть и в пустыне Негев. Перроны, откуда не отходят поезда, и к которым так и не подвели рельсы. Это все, что осталось от так и не построенной последней части железной дороги Восточного экспресса «Дамаск-Каир».

Лесоводством еврейские поселенцы озаботились еще в 1908 году, сажали сосны, которые нещадно вырубала турецкая армия в Первую мировую войну. В начале 20-х сотни тысяч саженцев сосен, пальм и рожковых деревьев тайно прибывало из Египта и Кипра. Деревья высаживались на иерусалимских холмах, на плавающих дюнах, склонах библейского Назарета, и самыми популярными стали тогда алепские и иерусалимские сосны и пинии. Отдавалось предпочтение и неприхотливым кипарисам. Предметом особой гордости поселенцев стали лесные массивы в пустынях Негев и Арава. Спасли естественные леса в древней Галилее, они теперь радуют глаз многочисленных туристов, путешествующих по библейским местам. Вторая ливанская война, кошмарный пожар на горе Кармель в 2010 году и террористические поджоги прошлого года нанесли израильским лесам огромный ущерб, Фонд их восстанавливает с помощью спонсоров и волонтеров со всего мира. В израильских лесах вы не найдете промышленных лесорубов, производятся лишь плановые санитарные вырубки и вывозится сухостой. Лесоматериалы израильтяне для своих нужд экспортируют. Пожалуй, нигде в мире нет таких специалистов и таких технологий озеленения. Сотрудники Фонда, а среди них сегодня немало специалистов лесного хозяйства из бывшего Советского Союза – авторы настоящего чуда: в нашем жарком климате приживаются девять из десяти саженцев без постоянного полива. За 115 лет своего существования ЕНФ-ККЛ посадил более 240 миллионов деревьев. Во владении Фонда находятся леса, парки и лесные угодья площадью 160, 000 га. Сейчас леса занимают примерно 7,5 % территории страны. Примерно столько же, сколько в зеленой Ирландии.

Сегодня каждый человек, где бы он ни жил, может внести свой вклад в озеленение Израиля – купить именное дерево, которое посадят сотрудники Фонда и внесут в реестр. Подобные посадки организовывают и христианские общины из разных стран мира.

Возможно, удивлю читателя, но в наших лесах в грибной сезон собирают моховики, маслята, опята, боровики, сыроежки, шампиньоны, лисички, рыжики, вешанки и даже трюфеля. Лично свидетельствую, как-то собрал целый багажник. Это дождливой зимой, а пока мы всей страной дружно выпили 2 мая за День независимости и вдоволь полакомились шашлыками.

Но не долго лесам пустовать, мы готовимся к следующему пикнику.

За главным национальным праздником Израиля следует еще одна знаменательная дата – День победы, который, кстати, признан официальным праздником и отмечается 9 мая.

Самый старый лес, имеющий «русские корни», это Лес Красной армии, основанный в 1950 году. Это по шоссе № один, по дороге на Иерусалим. На памятном знаке – каменной стеле помещена надпись: «Жители Израиля выражают признательность Советской армии».

Средства на посадку деревьев в те небогатые годы собрали простые израильтяне — рабочие, служащие, труженики кибуцев. Среди них было немало бывших узников гетто и концлагерей, часть которых были освобождены Красной армией, партизаны, участники движения Сопротивления, воины армий антигитлеровской коалиции. Предложение разбить в Эрец-Исраэль парк в честь бойцов Советской армии было выдвинуто еще в 1945 году «Лигой помощи Советской России», больше известной как Liga V – »Лига Победы». Она, кстати, собрала во время войны средства для сражающейся Красной армии, посылала в СССР медикаменты и медицинское оборудование, в том числе и машины полевой хирургии. На Лес Красной армии народ собирал средства, были приобретены 20000 саженцев и 23 февраля 1950 года состоялась его закладка. Участвовал и посланник СССР в Государстве Израиль Павел Ершов. В тот же день на входе в лес был установлен первый обелиск в честь солдат Красной армии. Здесь и сегодня массово отмечают 9 мая – День Победы.

Судьба этого места после разрыва дипломатических отношений с СССР складывалась непросто. Лигу дружбы Израиль-СССР покинули представители всех сионистских партий и движений, деятельность организации стала ярко прокоммунистической, компартия Израиля постепенно превратилась в арабскую партию. Встречи в Лесу Красной Армии многими казались данью Советскому Союзу, хотя там собирались израильтяне — ветераны Второй мировой, репатрианты из СССР, «отказники» и просто люди, помнящие, кто освободил их из концлагерей и спас от неминуемой гибели. Тем не менее 9 мая Лес Красной Армии не пустовал, несмотря на отсутствие официальных отношений между СССР и Израилем, здесь появлялись и советские представители, оказавшиеся в еврейской стране. И, конечно, все эти годы за лесом ухаживал ЕНФ-ККЛ.

Ожил Лес Красной Армии в 90-е годы, после восстановления дипломатических отношений между странами и в связи с репатриацией почти миллиона бывших советских евреев и членов их семей. Два израильских ветеранских братства — Союз ветеранов Второй мировой войны – борцов против нацизма и Союз инвалидов — воинов и партизан Второй мировой войны — увеличили свои ряды в несколько раз за счет русскоязычных репатриантов – бывших фронтовиков.. Здесь уже больше четверти века звучат 9 мая на русском и иврите песни времен Великой Отечественной войны, сюда приходят на торжественную церемонию российские дипломаты, главы дипкорпусов государств постсоветского пространства, израильские парламентарии, представители землячеств бывшего СССР/СНГ, объединений соотечественников, общественных организаций.

Есть еще один лес «Рухама» в пустыне Северного Негева, который решением совета директоров Национального Еврейского фонда – Керен Каемет ле-Исраэль был переименован в парк «Россия», в память 200 тысяч солдат-евреев, погибших во Второй мировой войне в составе Красной армии.

9 мая израильские леса тоже не будут пустовать. День Победы отмечается целыми землячествами. Пожалуй, это одно из немногих мест на земле, где забыты конфликты, а выходцы из разных республик Союза угощают друг друга и дружно пьют за Победу.

На этот раз столы литовского землячества оказались рядом с белорусскими, «смешанные семьи» завершили пикник братаниями, сам видел.

Леонид Луцкий, специально для «Литовского курьера»

Фото пресс-службы ККЛ

Метки: День независимости, День шашлыка, ЕНФ-ККЛ, Израиль, Керен Кайемет ле-Исраэль, Леонид Луцкий, Туристы