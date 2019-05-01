День трудящихся в Литве

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1 мая Литва, как и большинство европейских стран, празднует День труда.

История Международного дня трудящихся связана с событиями 1 мая 1886 года, когда рабочие Чикаго организовали забастовку с требованиями 8-часового рабочего дня. Не обошлось без жертв. Акция протеста закончилась кровопролитным столкновением с полицией, которая подавила демонстрацию рабочих

В 1889 году Парижский конгресс 2-го Интернационала принял решение считать 1 мая Днем международной солидарности трудящихся и ежегодно проводить демонстрации в память чикагских событий.

Впервые Первомай как праздник отмечался в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, США, Франции, Италии, Швеции и некоторых других странах.

В годы существования СССР этот праздник был символом революции и непримиримой классовой борьбы. Он отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры.

После провозглашения независимости Литвы Первомай был отменен как элемент «коммунистической пропаганды». Восстановили его в 1996 году после прихода к власти социал-демократов. Но уже на следующий год, с приходом консерваторов, он был снова упразднен – до 2001 года, опять же после возвращения социал-демократов.

С тех пор этот праздник существует как День трудящихся, хотя единого мнения в литовском обществе о данном празднике нет. Для многих – это просто дополнительный весенний выходной. Ряд политических партий Литвы пытаются отказаться от него или занести в список просто «памятных дней».

Однако, сегодня этот праздник продолжает отмечаться. Чествуют в праздник не только трудящихся – в этот день приветствуют наступление последнего месяца весны, символизирующего расцвет всего живого и приближение лета. Одни выходят на улицы, участвуя в праздничных демонстрациях и конференциях, другие – просто отдыхают на природе или дома.

Международный день трудящихся в Литве в настоящее время направлен на то, чтобы привлечь внимание к правам работников, обеспечить их безопасность и здоровье, помочь безработным преодолеть бедность.

По информации СМИ